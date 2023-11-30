В НАТО считают, что Украине не удастся деоккупировать все территории до конца 2024 года

Россия не сдается в Украине, и ее боевую способность нельзя недооценивать. В НАТО считают, что Украине едва ли удастся выгнать все российские войска и деоккупировать территории до конца 2024 года.

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Об этом пишет издание Euractiv.

По словам одного из чиновников НАТО, Россию не следует недооценивать, и Украина не сможет вытеснить все российские войска со своей территории до конца следующего года.

"Россия накопила большой ракетный арсенал в преддверии зимы, и мы видим новые попытки нанести удар по энергосети и энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь оставить Украину в темноте и холоде", - заявил в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Западные союзники Киева уверяют, что финансовая и военная поддержка Украины не снизится, хотя война на Ближнем Востоке отвлекли часть их внимания.

Столтенберг, со своей стороны, подчеркнул, что Владимир Путин не проявляет признаков усталости. По его словам, Путин не слишком обеспокоен потерей 300 000 человек и накопил большой запас ракет накануне зимы. Москва ищет какие-либо средства, чтобы сохранить курс на поле боя в Украине.

"Российские цели в Украине не изменились. Однако Россия становится гораздо более зависимой от Китая. Год за годом Москва закладывает свое будущее перед Пекином", - добавил он.

Отмечается, что союзники Киева неоднократно предостерегали Пекин от оказания какой-либо военной поддержки России и угрожали ему серьезными последствиями, но в настоящее время угроз дело не пошло.

В то же время обеспечение заказов оружия, особенно ракет и боеприпасов, идет не совсем так, как планировалось, сообщили трое дипломатов НАТО. Такую тенденцию подметил и президент Украины Владимир Зеленский.

Издание Axios со ссылкой на источники сообщало о планах США предоставить Израилю десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, предназначенных для Украины. Предполагалось, что эти боеприпасы будут выделены из резервных запасов Штатов.