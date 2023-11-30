У НАТО вважають, що Україні не вдасться деокупувати всі території до кінця 2024 року

Росія не здається в Україні і її бойову спроможність не можна недооцінювати. У НАТО вважають, що Україні навряд чи вдасться вигнати всі російські війська і деокупувати території до кінця 2024 року.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це пише видання Euractiv.

За словами одного з чиновників НАТО, Росію не слід недооцінювати і Україна не зможе витіснити всі російські війська зі своєї території до кінця наступного року.

"Росія накопичила великий ракетний арсенал напередодні зими, і ми бачимо нові спроби завдати удару по енергомережі та енергетичній інфраструктурі України, намагаючись залишити Україну в темряві та холоді", — заявив у Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Західні союзники Києва запевняють, що фінансова та військова підтримка України не зменшиться, хоча війна на Близькому Сході відвернули частину їхньої уваги.

Столтенберг, зі свого боку, наголосив, що Володимир Путін не виявляє ознак втоми. За його словами, Путін не надто переймається втратою 300 000 людей і накопичив великий запас ракет напередодні зими. Москва шукає будь-які засоби, щоб зберегти курс на полі бою в Україні.

"Російські цілі в Україні не змінилися. Однак, Росія стає набагато більш залежною від Китаю. Рік за роком Москва закладає своє майбутнє перед Пекіном", – додав він.

Зазначається, що союзники Києва неодноразово застерігали Пекін від надання будь-якої військової підтримки Росії та погрожували йому серйозними наслідками, але на даний далі погроз справа не пішла.

В той же час, забезпечення замовлень зброї, особливо ракет і боєприпасів, йде не зовсім так, як планувалося, повідомили троє дипломатів НАТО. Таку тенденцію помітив і президент України Володимир Зеленський.

Видання Axios із посиланням на джерела повідомляло про плани США надати Ізраїлю десятки тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, які були призначені для України. Передбачалося, що ці боєприпаси будуть виділені з резервних запасів Штатів.