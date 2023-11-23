Україну можуть примусити до мирних переговорів з РФ - Вloomberg

Україну можуть підштовхувати та мимоволі примусити до мирних переговорів з Росією, оскільки союзники, а особливо США, значно зменшили постачання зброї та боєприпасів, необхідних для перемоги у війні.

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Про це пише Вloomberg, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса.

За його словами, відсутність у Києва ракетних систем і боєприпасів, а також надто повільні процеси ухвалення рішень в Європейському Союзі і Конгресі США ризикують поставити Україну в положення, в якому вона не матиме іншого вибору, окрім як погодитися на мирні переговори.

"Це не був би вибір України. Україна, яку ми знаємо, та Україна, якій ми будемо допомагати, поки дихаємо, ніколи не вирішила б йти на переговори з терористами. Але реальність може бути саме такою", - сказав Ландсбергіс в телеінтерв'ю суспільному мовнику LRT.

Видання пише, що колись широка підтримка України демонструє ознаки руйнування, оскільки контрнаступ Києва зайшов у глухий кут. Зобов'язання адміністрації США щодо поставок зброї були поставлені під сумнів опором республіканців, оскільки прагнення ЄС надіслати мільйон артилерійських снарядів до березня, швидше за все, зазнає краху.

"Це виглядає комічно, але ми бачимо, що Північна Корея допомагає Росії більше, ніж Європейський Союз Україні", — сказав Ландсбергіс, маючи на увазі поставки з Пхеньяна за останні тижні.

Додамо, що Північна Корея відправила в Росію понад 1 мільйон артилерійських снарядів, яких вистачить на кілька місяців активного ведення вогню і які президент Володимир Путін використовує під час бомбардування України.

Україна неодноразово заявляла, що не планує вести переговори з Росією. Президент Володимир Зеленський наголосив, що зараз він зосереджений на отриманні допомоги від Заходу а не на переговорах, але водночас визнав, що без підтримки партнерів Україна рухатиметься назад.

Зеленський також заявив, що організація мирних переговорів з Російською Федерацією можлива виключно після виведення всіх російських військ з території України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.