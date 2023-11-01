Північна Корея передала Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів

Північна Корея відправила в Росію понад 1 мільйон артилерійських снарядів, яких вистачить на кілька місяців активного ведення вогню і які президент Володимир Путін використовує під час бомбардування України.

Про це пише "Bloomberg"

Повідомляється, що з серпня було близько 10 поставок зброї з Північної Кореї до Росії. КНДР також надіслала до РФ інструкторів, які радили як краще використовувати боєприпаси.

Видання пише, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наприкінці липня здійснив поїздку до Північної Кореї, після чого Росія відправила до Пхеньяна VIP-військовий літак. Це викликало занепокоєння щодо того, що Пхеньян збирається розпочати передачу зброї Росії.

У Пхеньяні є одні з найбільших у світі складів артилерійських снарядів і ракет, сумісних із зброєю радянських часів, яку Росія використання в Україні.

Співпраця між Пхеньяном і Москвою посилилася, оскільки обидві країни опинилися в глобальній ізоляції, а Кім Чен Чен Ин і Путін провели саміт у Росії у вересні. У жовтні Білий дім заявив, що режим Кіма надав 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів.

Видання пише, що продаж боєприпасів може принести мільярди доларів у скарбницю Кіма, яка втратила готівку через санкції. Це дасть можливість економіці країни приймати участь у світовій торгівлі.

У свою чергу, Путін пообіцяв допомогти Кіму вивести на орбіту супутник-розвідник. Південнокорейське розвідувальне агентство повідомило, що Північна Корея отримала технічну допомогу від Росії, яка могла б допомогти їй досягти мети розміщення об’єктів у космосі після того, як цього року двічі не вдалося розгорнути супутник-шпигун.

Нагадаємо, у Держдепартаменті США заявили, що Сполучені Штати готові без вагань запровадити нові санкції, якщо зустріч президента Росії Володимира Путіна та північнокорейського диктатора Кім Чен Ина призведе до передачі зброї між двома країнами.

Зауважимо, ще в березні США заявляли, що мають докази того, що Москва веде переговори з Пхеньяном про обмін зброї на продовольство.

13 жовтня у ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що Північна Корея передала Росії тисячу контейнерів з різним військовим обладнанням та боєприпасами, а в обмін розраховує отримати важку зброю, включно з літаками.

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