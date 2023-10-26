Північна Корея стає найбільшим постачальником зброї РФ, - розвідка Британії

Північна Корея передала країні агресору РФ боєприпаси, які вже доставлені на військові склади та застосовуються російською армією на фронті на війні проти України.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

За даними відомства, попри офіційні заперечення Москвою нещодавніх повідомлень про отримання озброєння від КНДР, майже напевно північнокорейські боєприпаси вже були доставлені до військових складів на заході Росії.

"Якщо Північна Корея збереже нещодавні масштаби та темпи військових відвантажень (понад 1 000 контейнерів протягом останніх декількох тижнів), то вона може стати одним із найважливіших зарубіжних постачальників зброї для Росії, поряд з Іраном та Білоруссю", - підкреслили у розвідці.

Там додають, що поки незрозуміло, що саме РФ погодилася надати Північній Кореї натомість. Ймовірно, це було однією з головних тем обговорення під час нещодавніх візитів російських посадовців вищого рівня до Північної Кореї.

У розвідці Британії припускають, що пакет включатиме фінансову компенсацію, іншу економічну підтримку, надання військових технологій та співпрацю в інших високотехнологічних галузях, таких як космос.

КНДР передає РФ зброю

13 жовтня у ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що Північна Корея передала Росії тисячу контейнерів з різним військовим обладнанням та боєприпасами, а в обмін розраховує отримати важку зброю, включно з літаками.

В США зазначили, що уважно стежать за тим, чи надасть Росія Пхеньяну цю зброю, і вже спостерігали, як російські кораблі розвантажують контейнери в КНДР. У Білому домі стурбовані тим, що це можуть бути лише початкові поставки.

12 вересня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин і лідер країни-агресора РФ Володимир Путін зустрілися на космодромі "Східний" в Росії.

Тоді CNN писало, що Москва потребує поставок боєприпасів і снарядів після понад 18 місяців війни в Україні, тоді як Північній Кореї, яка зазнала багаторічних міжнародних санкцій через її програму ядерної зброї, не вистачає всього, починаючи від готівки і продовольство до ракетних технологій.

Пізніше стало відомо, що Москва веде переговори з Пхеньяном про обмін зброї на продовольство.

Своєю чергою очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначав, що Росія ще з кінця липня отримує озброєння від КНДР.