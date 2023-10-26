Северная Корея становится крупнейшим поставщиком оружия РФ, – разведка Британии

Северная Корея передала стране агрессору РФ боеприпасы, которые уже доставлены на военные склады и применяются российской армией на фронте на войне против Украины.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

По данным ведомства, несмотря на официальные возражения Москвой недавних сообщений о получении вооружения от КНДР, почти наверняка северокорейские боеприпасы уже были доставлены на военные склады на западе России.

"Если Северная Корея сохранит недавние масштабы и темпы военных отгрузок (более 1 000 контейнеров в течение последних нескольких недель), то она может стать одним из важнейших зарубежных поставщиков оружия для России наряду с Ираном и Белоруссией", - подчеркнули в разведке.

Там добавляют, что пока неясно, что именно РФ согласилась предоставить Северной Корее вместо этого. Вероятно, это была одна из главных тем обсуждения во время недавних визитов российских чиновников высшего уровня в Северную Корею.

В разведке Британии предполагают, что пакет будет включать финансовую компенсацию, другую экономическую поддержку, оказание военных технологий и сотрудничество в других высокотехнологичных отраслях, таких как космос.

КНДР передает РФ оружие

13 октября в СМИ начала появляться информация о том, что Северная Корея передала России тысячу контейнеров с разным военным оборудованием и боеприпасами, а в обмен рассчитывает получить тяжелое оружие, включая самолеты.

В США отметили, что внимательно следят за тем, предоставит ли Россия Пхеньяну это оружие, и уже наблюдали, как российские корабли разгружают контейнеры в КНДР. В Белом доме озабочены тем, что это могут быть только первоначальные поставки.

12 сентября северокорейский диктатор Ким Чен Ын и лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин встретились на космодроме "Восточный" в России.

Тогда CNN писало, что Москва нуждается в поставках боеприпасов и снарядов после более чем 18 месяцев войны в Украине, тогда как Северной Корее, подвергшейся многолетним международным санкциям из-за ее программы ядерного оружия, не хватает всего, начиная от наличных и продовольствие до ракетных технологий.

Позже стало известно, что Москва ведет переговоры с Пхеньяном об обмене оружия на продовольствие.

В свою очередь глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что Россия еще с конца июля получает вооружение от КНДР.