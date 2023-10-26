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Северная Корея становится крупнейшим поставщиком оружия РФ, – разведка Британии
Северная Корея передала стране агрессору РФ боеприпасы, которые уже доставлены на военные склады и применяются российской армией на фронте на войне против Украины.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
По данным ведомства, несмотря на официальные возражения Москвой недавних сообщений о получении вооружения от КНДР, почти наверняка северокорейские боеприпасы уже были доставлены на военные склады на западе России.
"Если Северная Корея сохранит недавние масштабы и темпы военных отгрузок (более 1 000 контейнеров в течение последних нескольких недель), то она может стать одним из важнейших зарубежных поставщиков оружия для России наряду с Ираном и Белоруссией", - подчеркнули в разведке.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Там добавляют, что пока неясно, что именно РФ согласилась предоставить Северной Корее вместо этого. Вероятно, это была одна из главных тем обсуждения во время недавних визитов российских чиновников высшего уровня в Северную Корею.
В разведке Британии предполагают, что пакет будет включать финансовую компенсацию, другую экономическую поддержку, оказание военных технологий и сотрудничество в других высокотехнологичных отраслях, таких как космос.
КНДР передает РФ оружие
13 октября в СМИ начала появляться информация о том, что Северная Корея передала России тысячу контейнеров с разным военным оборудованием и боеприпасами, а в обмен рассчитывает получить тяжелое оружие, включая самолеты.
В США отметили, что внимательно следят за тем, предоставит ли Россия Пхеньяну это оружие, и уже наблюдали, как российские корабли разгружают контейнеры в КНДР. В Белом доме озабочены тем, что это могут быть только первоначальные поставки.
12 сентября северокорейский диктатор Ким Чен Ын и лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин встретились на космодроме "Восточный" в России.
Тогда CNN писало, что Москва нуждается в поставках боеприпасов и снарядов после более чем 18 месяцев войны в Украине, тогда как Северной Корее, подвергшейся многолетним международным санкциям из-за ее программы ядерного оружия, не хватает всего, начиная от наличных и продовольствие до ракетных технологий.
Позже стало известно, что Москва ведет переговоры с Пхеньяном об обмене оружия на продовольствие.
В свою очередь глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что Россия еще с конца июля получает вооружение от КНДР.