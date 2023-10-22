Потери личного состава армии РФ выросли на 90%, - разведка Британии

Потери российских оккупантов погибшими и тяжелоранеными достигают 190 тысяч военных. В то же время, с учетом раненых, которые могут вернуться на фронт, это количество составляет до 290 тысяч.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

В ведомстве ссылаются на данные Министерства обороны Украины, согласно которым атаки россиян на Авдеевском направлении привели к увеличению потерь окупантов на 90%.

"С февраля 2022 года Россия значительно увеличила количество своих войск на территории Украины, активизируя вербовку наемников с помощью финансовых стимулов и частичной мобилизации, которая произошла осенью 2022 года. Увеличение количества личного состава является главным фактором, позволяющим России одновременно защищать свою территорию и проводить атаки" ", – отмечают в разведке.

Там добавляют, что, вероятно, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 150 –190 тысяч личного состава регулярной армии (погибшие и тяжелораненые). Количество потерь с учетом тех, кто выздоровеет и может вернуться на фронт, составляет более 240 - 290 тысяч.

В разведке отметили, что эта цифра не включает в себя боевиков ЧВК "Вагнер".

Заметим, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России к утру 22 октября составляют уже более 293 830 оккупантов. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили более 980 российских захватчиков.

Ранее в разведке Британии сообщали, что моральный дух личного состава оккупационной армии страны-агрессора РФ находится на низком уровне, а неподготовленные мобилизованные солдаты не способны к эффективному наступлению.

Российские захватчики страдают от посттравматического стрессового расстройства из-за отсутствия заботы о психическом здоровье и недостаточной ротации на фронте.