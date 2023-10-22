Втрати особового складу армії РФ зросли на 90%, - розвідка Британії

Втрати російських окупантів загиблими та важкопораненими сягають до 190 тисяч військових. Водночас з урахуванням поранених, які можуть повернутися на фронт, ця кількість становить до 290 тисяч.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

У відомстві посилаються на дані Міністерства оборони України, згідно яких атаки росіян на Авдіївському напрямку призвели до збільшення втрат окупантів на 90%.

"З лютого 2022 року Росія значно збільшила кількість своїх військ на території України, активізуючи вербування найманців за допомогою фінансових стимулів та часткової мобілізації, яка відбулася восени 2022 року. Збільшення кількості особового складу є головним фактором, який дозволяє Росії одночасно захищати свою територію та проводити атаки", - зауважують у розвідці.

Там додають, що, ймовірно, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 150 -190 тисяч особового складу регулярної армії (загиблі та важкопоранені). Натомість кількість втрат з урахуванням тих, хто одужає і може повернутися на фронт, становить понад 240 - 290 тисяч.

У розвідці наголосили, що ця цифра не включає бойовиків ПВК "Вагнер".

Зауважимо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати Росії на ранок 22 жовтня становлять уже понад 293 830 окупантів. За минулу добу українські захисники знищили понад 980 російських загарбників.

Раніше у розвідці Британії повідомляли, що моральний дух особового складу окупаційної армії країни-агресора РФ перебуває на низькому рівні, а непідготовлені мобілізовані солдати неспроможні до ефективного наступу.

Російські загарбники страждають від посттравматичного стресового розладу через відсутність турботи про психічне здоров’я та недостатню ротацію на фронті.