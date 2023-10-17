У РФ намагаються приховати втрати і провали на фронті, - ISW

Російські воєнні блогери продовжують скаржитися на замовчування інформації про значні втрати особового складу й техніки та провали на фронті армії РФ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що деякі російські так звані військові блогери скаржитися на блокування інформації про російські військові невдачі.

Так, російський блогер розкритикував невизначеного соратника російського генерал-лейтенанта Андрія Сичевого, який, як повідомляється, нещодавно був звільнений з командної посади за військові невдачі під Бахмутом.

Зазначається, що у вересні 2023 року російські сили поблизу Бахмута втратили 1500 окупантів.

Блогер також критикував російське військове командування за збої зв’язку та за те, що вони змушують поранених повертатися на поле бою.

Він також стверджував, що українські війська в деяких місцях перетнули залізничну колію на південь від Бахмута, і скаржився, що ніде не обговорюється це питання, підкреслюючи той факт, що російські пропагандисти не висвітлюють негативну інформацію про невдачі армії РФ та втрати на фронті, але постійно говорять про те, що український контрнаступ провалився.

" Російським ЗМІ та воєнкорам заборонено публікувати негативну інформацію про бойові дії в Україні. У російських медіа публікується лише 10-20% від усієї інформації, решту приховують від громадськості з різних причин", - підкреслюють експерти ISW.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони країни-агресора РФ повертається до більш обмеженого висвітлення війни в Україні й посилює цензуру щодо інформації стосовно ситуації на фронті та контрнаступу ЗСУ.

Російським військовим блогерам та пропагандистам влада наказала обходити "незручні" теми.