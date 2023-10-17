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В РФ пытаются скрыть потери и провалы на фронте, - ISW
Российские военные блоггеры продолжают жаловаться на блокирование информации о значительных потерях личного состава и техники и провалах на фронте армии РФ.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что некоторые российские так называемые военные блоггеры жалуются на блокировку информации о российских военных неудачах.
Так, российский блогер подверг критике неопределенного соратника российского генерал-лейтенанта Андрея Сычевого, который, как сообщается, недавно был уволен с командной должности за военные неудачи под Бахмутом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что в сентябре 2023 года российские силы вблизи Бахмута потеряли 1500 оккупантов.
Блогер также критиковал российское военное командование за сбои связи и за то, что они заставляют раненых возвращаться на поле боя.
Он также утверждал, что украинские войска в некоторых местах пересекли железнодорожный путь к югу от Бахмута, и жаловался, что нигде не обсуждается этот вопрос, подчеркивая тот факт, что российские пропагандисты не освещают негативную информацию о неудачах армии РФ и потерях на фронте, но постоянно говорят о том, что украинское контрнаступление провалилось.
"Российским СМИ и военкорам запрещено публиковать негативную информацию о боевых действиях в Украине. В российских медиа публикуется только 10-20% от всей информации, остальные скрывают от общественности по разным причинам", - подчеркивают эксперты ISW.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны страны-агрессора РФ возвращается к более ограниченному освещению войны в Украине и усиливает цензуру по поводу информации о ситуации на фронте и контрнаступлении ВСУ.
Российским военным блоггерам и пропагандистам власти приказали обходить "неудобные" темы.