В РФ пытаются скрыть потери и провалы на фронте, - ISW

Российские военные блоггеры продолжают жаловаться на блокирование информации о значительных потерях личного состава и техники и провалах на фронте армии РФ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что некоторые российские так называемые военные блоггеры жалуются на блокировку информации о российских военных неудачах.

Так, российский блогер подверг критике неопределенного соратника российского генерал-лейтенанта Андрея Сычевого, который, как сообщается, недавно был уволен с командной должности за военные неудачи под Бахмутом.

Отмечается, что в сентябре 2023 года российские силы вблизи Бахмута потеряли 1500 оккупантов.

Блогер также критиковал российское военное командование за сбои связи и за то, что они заставляют раненых возвращаться на поле боя.

Он также утверждал, что украинские войска в некоторых местах пересекли железнодорожный путь к югу от Бахмута, и жаловался, что нигде не обсуждается этот вопрос, подчеркивая тот факт, что российские пропагандисты не освещают негативную информацию о неудачах армии РФ и потерях на фронте, но постоянно говорят о том, что украинское контрнаступление провалилось.

"Российским СМИ и военкорам запрещено публиковать негативную информацию о боевых действиях в Украине. В российских медиа публикуется только 10-20% от всей информации, остальные скрывают от общественности по разным причинам", - подчеркивают эксперты ISW.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны страны-агрессора РФ возвращается к более ограниченному освещению войны в Украине и усиливает цензуру по поводу информации о ситуации на фронте и контрнаступлении ВСУ.

Российским военным блоггерам и пропагандистам власти приказали обходить "неудобные" темы.