Атака на Авдеевку. В ISW сообщили о проблемах оккупантов при наступлении

Российские оккупанты при наступлении на Авдеевку Донецкой области столкнулись с проблемами в виде украинских оборонных укреплений и недостаточного медицинского обеспечения.

Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW) по итогам 14 октября.

Отмечается, что при текущих операциях захватчики используют большее количество бронетехники, чем обычно.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 октября, показывают, что российские силы незначительно продвинулись к северу от Авдеевки. А кадры от 14 октября свидетельствуют, что войска РФ продвинулись к югу от Авдеевки.

Однако в течение двух дней российские источники утверждали, что украинские оборонные укрепления составляют серьезную проблему для наступления оккупантов.

Также российские источники указывали, что продвижению мешают проблемы с медицинским обеспечением. В свою очередь спикер Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун заявил, что большинство потерь захватчиков на Авдеевском направлении вызваны некачественной медицинской помощью и заполненностью местных больниц.

В ISW также указывают, что украинские защитники 14 октября продолжили контрнаступательные действия на востоке и юге Украины и продвинулись к западу от Донецка.

Авдеевка: ситуация в городе

В последние дни Авдеевка подвергается многочисленным обстрелам, возле города продолжаются тяжелые бои. Как сообщал командир 59-й отдельной механизированной бригады Вадим Сухаревский изданию The Washington Post, оккупанты пытаются окружить город с юга и севера.

Военный рассказывал, что захватчики сосредоточили в направлении Авдеевки до трех новых бригад, а четыре их батальона понесли потери и потеряли боеспособность.

Утром 14 октября начальник Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире общенационального телемарафона сказал, что над населенным пунктом, где остаются 1620 человек, постоянно кружат беспилотники. Как только оккупанты видят сбор людей, они наносят туда удары. В город приостановили завоз гуманитарных грузов, эвакуация осложнена.

В отчете Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 15 октября говорится, что на Авдеевском направлении войска РФ не оставляют попыток прорвать украинскую оборону, но безуспешно. За прошедшие сутки украинские защитники отбили 15 атак оккупантов в районах населенных пунктов Авдеевка, Тонечко и Первомайское.