Прогресс очень скуден. В Белом доме оценили наступление войск РФ возле Авдеевки и Лимана

Новое наступление российских окупантов возле Лимана и Авдеевки Донецкой области не стало сюрпризом, а прогресс захватчиков выглядит очень скудным. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает "Голос Америки".

"Как это было и во время неудачного зимнего наступления России в прошлом году, кажется, российские военные используют тактику волновых атак, когда они бросают массы плохо обученных солдат прямо на поле боя без должной экипировки", – сказал чиновник.

По его словам, США уверены, что украинские военные отразят атаку врага. Пока РФ не принимает во внимание жизнь собственных солдат, "добровольно жертвуя ими ради достижения своих целей", Украина "эффективно и разумно воюет".

"Украинцы тяжело работают, чтобы отразить эти наступательные маневры [...] Прогресс российских подразделений, даже там, где он есть, выглядит очень скудным", – отметил Кирби.

Он добавил, что подобная атака со стороны россиян указывает на необходимость продолжения поддержки Украины.

"Вот почему чрезвычайно важно, чтобы Конгресс придерживался своих обязательств перед украинским народом и принимал меры по сохранению нашей поддержки", – высказался координатор Совета нацбезопасности США.

Ситуация в Авдеевке и Лимане: 14 октября 2023

В последние дни Авдеевка подвергается многочисленным обстрелам, возле города продолжаются тяжелые бои. Как сообщал командир 59-й отдельной механизированной бригады Вадим Сухаревский изданию The Washington Post, оккупанты пытаются окружить город с юга и севера.

Военный рассказывал, что захватчики сосредоточили в направлении Авдеевки до трех новых бригад, а четыре их батальона понесли потери и потеряли боеспособность.

Утром 14 октября начальник Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире общенационального телемарафона сказал, что за последние несколько суток минувшая ночь стала первой без авиаракетных ударов по городу. Войска РФ наносили единичные обстрелы из артиллерии, но массированных ударов не было.

Он отметил, что над Авдеевкой, где остаются 1620 человек, постоянно кружат беспилотники. Как только оккупанты видят сбор людей, они наносят туда удары. Поэтому невозможно искать людей под завалами разрушенных домов.

В город приостановили завоз гуманитарных грузов, эвакуация осложнена.

Что касается Лиманского направления, то, по данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 14 октября, там украинские защитники продолжают сдерживать наступление врага в районе Макеевки Луганской области. За сутки отбито более пяти атак окупантов.