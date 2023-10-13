В Конгрессе рекомендуют США готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем

Соединенные Штаты должны готовиться к возможным одновременным войнам с Китаем и Россией: расширять вооруженные силы, укреплять альянсы и расширять программу модернизации ядерного оружия.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заключение Комиссии Конгресса по стратегической политике США.

Доклад появился на фоне напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня и других вопросов, а также обострения недоразумений с Россией из-за ее вторжения в Украину.

Согласно отчету, текущая стратегия национальной безопасности США предусматривает победу в одном конфликте, одновременно сдерживая другой, и потребует огромного увеличения расходов на оборону.

"Мы признаем реалии бюджета, но мы также считаем, что нация должна произвести эти инвестиции", - говорится в предисловии к отчету.

Выступая на брифинге, посвященном публикации отчета, сенатор Джон Кайл заявил, что президент и Конгресс должны "донести это мнение до американского народа", пояснив, что большие расходы на оборону являются небольшой ценой, которую нужно заплатить, чтобы предотвратить возможную ядерную войну с участием Соединенных Штатов, Китая и России.

Доклад противоречит позиции президента США Джо Байдена, что нынешнего ядерного арсенала США достаточно для сдерживания объединенных сил России и Китая.

"Состав арсенала все еще превышает то, что необходимо для сдерживания ядерной атаки противника", – заявила правозащитная группа Ассоциации по контролю над вооружениями в ответ на отчет.

Высокопоставленный чиновник, привлеченный к отчету, отказался сказать, подтверждает ли разведка какое-либо сотрудничество Китая и России в сфере ядерного оружия.

"Мы волнуемся... между ними может существовать окончательная координация, которая приводит нас к этой конструкции двух войн", - сказал чиновник на условиях анонимности.

"Соединенные Штаты и их союзники должны быть готовы сдерживать и победить обоих противников одновременно. Международный порядок под руководством США и поддерживаемые им ценности находятся под угрозой со стороны китайского и российского авторитарных режимов", - отмечается в отчете.

В 2022 году Конгресс создал группу из шести демократов и шести республиканцев, чтобы оценить долгосрочные угрозы Соединенным Штатам и рекомендовать изменения в политике национальной безопасности США.

Комиссия приняла во внимание прогноз Пентагона о том, что скорейшее расширение ядерного арсенала Китая, вероятно, достигнет 1500 ядерных боеголовок к 2035 году, что будет равноценно ядерному арсеналу США.

Китайская и российская угрозы станут острыми в период 2027-2035 годов, поэтому решение необходимо принимать сейчас, чтобы нация была готова.

В отчете говорится, что начавшаяся в 2010 году 30-летняя программа модернизации ядерного оружия США, по оценкам в 2017 году, будет стоить около 400 миллиардов долларов к 2046 году, должна быть полностью профинансирована для модернизации всех боеголовок.

Другие рекомендации включают в себя развертывание большего количества тактического ядерного оружия в Азии и Европе, разработку планов размещения некоторых или всех резервных ядерных боеголовок США и производство большего количества стелс-бомбардировщиков B-21 и новых атомных подлодок класса Columbia сверх запланированного количества.

Конгресс также призвал к увеличению армии США и союзников. Если такие меры не будут приняты, Соединенным Штатам "вероятно" придется усилить свою зависимость от ядерного оружия.

Возможный конфликт между Китаем и США

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что США наблюдают за войной в Украине и учатся на ней. Китай делает то же самое.

Вторжение России в Украину дает США ценные уроки в случае возможного конфликта с Китаем, начиная от снабжения боеприпасами и заканчивая инновациями в космосе.

Учитывая опыт России в войне против Украины, в Китае изучают влияние американского оружия и технологий, которые могут быть применены против китайских войск в потенциальной войне за Тайвань.

Ранее высокопоставленный генерал США Майкл Минихен призвал американские войска готовиться к тому, что Китай может вступить в войну с США в 2025 году. Правда, его прогнозы основываются на интуиции.