Пентагон виносить уроки з війни РФ з Україною на випадок конфлікту з Китаєм - ЗМІ

Вторгнення Росії в Україну дає США цінні уроки у разі можливого конфлікту з Китаєм, починаючи від постачання боєприпасів і закінчуючи інноваціями в космосі.

Про це пише Bloomberg.

Як зауважує видання, Україна і Росія зіткнулися з нестачею ключових боєприпасів під час війни, а США зіткнулися з тим, що їхні власні запаси виснажилися, оскільки вони надсилають зброю в Україну.

Саме тому, спираючись на 14-місячний досвід війни в Україні, Пентагон розмірковує над тим , як зробити виробництво зброї більш передбачуваним за рахунок довгострокових контрактів.

Також Міноборони США працює над спрощенням поповнення запасів зброї Тайваню.

"Є багато переваг, які ми отримали для потенційного тихоокеанського конфлікту внаслідок війни в Україні. Зараз ми вчимося розвивати нашу промислову базу, яка останні 60 років перебувала у стані "бенкету та голоду", - заявила заступник міністра оборони США Кетлін Хікс.

Вона додала, що конфлікт в Україні "продемонстрував здатність США співпрацювати зі своїми союзниками заради економічного тиску на агресорів, і наголосила на цінності обміну розвідувальними даними".

"Ми зосереджені на тому, щоб керівництво КНР щодня прокидалося і говорило, що сьогодні не той день, щоб робити агресію, яка загрожує інтересам США. Це наша мета сьогодні", - заявила Хікс.

Іншим уроком є ​​важливість космічної сфери та новітніх технологій для майбутньої війни.

За словами американських чинновників, війна підкреслила "неймовірну екосистему комерційних космічних інновацій", адже завдяки Starlink Україна зберегла роботу Інтернету. Сучасні технології дозволили українським силам точно виявляти цілі, надсилати зображення лінії фронту, створювати безліч супутникових знімків, які проливають світло на дії російських військ.

"Це допомагає нам думати про можливості, у які найбільше доцільно інвестувати", — сказала Хікс.

За її словами, незважаючи на те, що США продовжують озброювати Україну, основна увага приділяється конкуренцієї з Китаєм у Тихому океані.

Раніше директор ФБР заявив, що США спостерігають за війною в Україні та навчаються на ній. Китай робить те саме.

Зважаючи на досвід Росії у війні проти України, в Китаї вивчають вплив американської зброї та технологій, які можуть бути застосовані проти китайських військ у потенційній війні за Тайвань.

Нагадаємо, високопоставлений генерал США Майкл Мініхен закликав американські війська готуватися до того, що Китай може розпочати війну зі США у 2025 році. Щоправда, його прогнози ґрунтуються на інтуїції.