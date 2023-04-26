Пентагон извлекает уроки из войны РФ с Украиной на случай конфликта с Китаем - СМИ

Вторжение России в Украину дает США ценные уроки в случае возможного конфликта с Китаем, начиная от снабжения боеприпасами и заканчивая инновациями в космосе.

Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, Украина и Россия столкнулись с нехваткой ключевых боеприпасов во время войны, а США столкнулись с тем, что их собственные запасы истощились, поскольку они посылают оружие в Украину.

Именно поэтому, опираясь на 14-месячный опыт войны в Украине, Пентагон рассуждает о том, как сделать производство оружия более предсказуемым за счет долгосрочных контрактов.

Также Минобороны США работает над упрощением пополнения запасов оружия Тайваню.

"Есть много преимуществ, которые мы получили для потенциального тихоокеанского конфликта в результате войны в Украине. Сейчас мы учимся развивать нашу промышленную базу, которая последние 60 лет находилась в состоянии "пира и голода"", - заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Она добавила, что конфликт в Украине "продемонстрировал способность США сотрудничать со своими союзниками ради экономического давления на агрессоров, и отметила ценность обмена разведывательными данными".

"Мы сосредоточены на том, чтобы руководство КНР ежедневно просыпалось и говорило, что сегодня не тот день, чтобы делать агрессию, угрожающую интересам США. Это наша цель сегодня", - заявила Хикс.

Другим уроком является важность космической сферы и новейших технологий для будущей войны.

По словам американских чиновников, война подчеркнула "невероятную экосистему коммерческих космических инноваций", ведь благодаря Starlink Украина сохранила работу Интернета. Современные технологии позволили украинским силам точно обнаруживать цели, отправлять изображения линии фронта, создавать множество спутниковых снимков, проливающих свет на действия российских войск.

"Это помогает нам думать о возможностях, в которые наиболее целесообразно инвестировать", — сказала Хикс.

По ее словам, несмотря на то, что США продолжают вооружать Украину, основное внимание уделяется конкуренции с Китаем в Тихом океане.

Ранее директор ФБР заявил, что США наблюдают за войной в Украине и учатся на ней. Китай делает то же самое.

Ввиду опыта России в войне против Украины, в Китае изучают влияние американского оружия и технологий, которые могут быть применены против китайских войск в потенциальной войне за Тайвань.

Напомним, высокопоставленный генерал США Майкл Минихен призвал американские войска готовиться к тому, что Китай может начать войну с США в 2025 году. Правда, его прогнозы основываются на интуиции.