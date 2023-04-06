Китай вивчає війну з Україною для можливого нападу на Тайвань - ФБР

Директор ФБР Крістофер Рей розповів в Техаському університеті A&M про війну в Україні й зазначив, що США та Китай ретельно вивчають її.

Про це повідомляє CNN.

За словами Рея, співробітники російських спецслужб не надто задоволені бойовими діями. Він також зазначив, що в розвідці РФ є багато "нещасних росіян", яких ФБР хотіло б завербувати.

"Ми хочемо, щоб ці нещасні росіяни знали, що ми хотіли б поговорити з ними. І вони, можливо, можуть зіграти свою роль у зміні ходу історії", - сказав він.

Рей також повідомив, що в той час як США спостерігають за війною і вчаться на її прикладах, Китай робить те ж саме. Він сказав, що урок, на якому Китай може зосередитися, - це "вплив санкцій на російську економіку", і звинуватив китайський уряд у тому, що він почав робити кроки, щоб зберегти свою економіку від потенційних санкцій.

За словами Рея, це може свідчити про потенційні майбутні дій проти Тайваню.

Нагадаємо, китайський лідер Сі Цзіньпін в своїх промовах в парламенті торкнувся теми війни й закликав своїх генералів "наважитися воювати".