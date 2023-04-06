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Китай изучает войну с Украиной для возможного нападения на Тайвань - ФБР
Директор ФБР Кристофер Рэй рассказал в Техасском университете A&M о войне в Украине и отметил, что США и Китай тщательно изучают ее.
Об этом сообщает CNN.
По словам Рея , сотрудники российских спецслужб не слишком довольны боевыми действиями. Он также отметил, что в разведке РФ есть много "несчастных россиян", которых ФБР хотело бы завербовать.
"Мы хотим, чтобы эти несчастные россияне знали, что мы хотели бы поговорить с ними. И они, может быть, могут сыграть свою роль в изменении хода истории", - сказал он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Рей также сообщил, что в то время как США наблюдают за войной и учатся на ее примерах, Китай делает то же самое. Он сказал, что урок, на котором Китай может сосредоточиться, - это "воздействие санкций на российскую экономику", и обвинил китайское правительство в том, что оно начало делать шаги, чтобы сохранить свою экономику от потенциальных санкций.
По словам Рэя, это может свидетельствовать о потенциальных будущих действиях против Тайваня.
Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин в своих речах в парламенте затронул тему войны и призвал своих генералов "решиться воевать".