"Дружба – риторический прием": Китай открестился от поддержки войны с Украиной

Китай не поддерживает Россию в "спецоперации в Украине", заявил посол Китая в ЕС перед встречей с президентом Франции и главой Еврокомиссии.

Об этом сообщает The New York Times.

Заявление о "безграничной дружбе" между Москвой и Пекином - не более чем риторический прием, сказал посол Китая в Европейском Союзе Фу Цун перед разговором с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам китайского дипломата, критики неверно интерпретируют заявление лидеров двух стран о сотрудничестве.

"(Дружба) без границ" – это не что иное, как риторика", – сказал он, комментируя прошлогоднюю декларацию президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина.

Фу Цун также заявил, что Пекин не выступает в поддержку войны в Украине, не признает Крым российским – как и территории, вошедшие в состав России по итогам "референдумов" прошлой осенью, – и не оказывает военной поддержки Москве.

Посол добавил, что Пекин не выступал с осуждением "военной операции", поскольку понимает обвинения России в адрес НАТО, а власти Китая считают, что "истинные причины" сложнее, чем говорят западные лидеры.

Совместное заявление лидеров двух стран, в котором говорилось, что дружба между Россией и Китаем "не имеет границ", а в сотрудничестве "нет запрещенных зон", было подписано после визита Путина в Китай в начале февраля прошлого года.

Напомним, Эммануэль Макрон и Джо Байден в ходе телефонного разговора отметили свою общую готовность привлечь Китай к ускорению завершения войны в Украине и принять участие в развитии устойчивого мира в регионе.