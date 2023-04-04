Китай впервые постоянно держит в море подлодки с ядерным зарядом

Согласно докладу Пентагона, Китай впервые держит по меньшей мере одну подлодку с ядерными баллистическими ракетами постоянно в море, что усиливает давление на США их союзников.

Об этом сообщает Reuters.

По оценке китайских военных, флот из шести подлодок класса "Цзинь" с баллистическими ракетами осуществляет непрерывное патрулирование от острова Хайнань в Южно-Китайском море. Оснащенные новой баллистической ракетой большей дальности, они могут поразить континентальную часть Соединенных Штатов.

Примечание в отчете Пентагона не привлекло особого внимания, когда он был опубликован в конце ноября, но свидетельствует о существенном улучшении китайских возможностей.

Даже несмотря на то, что по соглашению AUKUS (пакт, образованный Австралией, Великобританией и США) Австралия получит первые атомные подлодки в течение следующих двух десятилетий, постоянное патрулирование китайских подлодок увеличивает нагрузку на ресурсы Соединенных Штатов и их союзников.

Китайские "патрули сдерживания" позволяют угрожать ядерной контратакой, даже если ракеты и системы наземного базирования будут уничтожены. Согласно классической ядерной доктрине, это удерживает противника от нанесения первоочередного удара.

Китайские подлодки сейчас оснащаются ракетой третьего поколения, JL-3, дальность которой составляет более 10 тыс. километров и которая может нести несколько боеголовок. Это впервые позволит достичь континентальной части США из прибрежных вод Китая, отмечается в докладе.

Министерство обороны Китая не ответило на просьбу прокомментировать доклад Пентагона и развертывание подлодок.

Напомним, что китайский лидер Си Цзиньпин в речах в парламенте затронул тему войны и призвал своих генералов "решиться воевать" .