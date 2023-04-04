Китай вперше постійно тримає в морі підводні човни із ядерним зарядом

Згідно з доповіддю Пентагону, Китай вперше тримає щонайменше один підводний човен з ядерними балістичними ракетами постійно в морі, що посилює тиск на США їхніх союзників.

Про це повідомляє Reuters.

За оцінкою китайських військових, китайський флот з шести підводних човнів класу "Цзінь" з балістичними ракетами здійснює майже безперервне патрулювання від острова Хайнань в Південно-Китайському морі. Оснащені новою балістичною ракетою більшої дальності, вони можуть вразити континентальну частину Сполучених Штатів.

Примітка в звіті Пентагону не привернула особливої уваги, коли він був опублікований наприкінці листопада, але свідчить про суттєве поліпшення китайських можливостей.

Навіть попри те, що за угодою AUKUS (пакт, утворений Австралією, Великою Британією і США) Австралія отримає перші атомні підводні човни протягом наступних двох десятиліть, постійне патрулювання китайських підводних човнів збільшує навантаження на ресурси Сполучених Штатів і їхніх союзників.

Китайськи "патрулі стримування" дозволяють погрожувати ядерною контратакою, навіть якщо ракети і системи наземного базування будуть знищені. Згідно з класичною ядерною доктриною, це утримує супротивника від нанесення першочергового удару.

Китайські підводні човни зараз оснащуються ракетою третього покоління, JL-3, дальність якої становить понад 10 тис. кілометрів і яка може нести кілька боєголовок. Це вперше дозволить досягти континентальної частини США з прибережних вод Китаю, зазначається в доповіді.

Міністерство оборони Китаю не відповіло на прохання прокоментувати доповідь Пентагону і розгортання підводних човнів.

Нагадаємо, що китайський лідер Сі Цзіньпін в промовах в парламенті торкнувся теми війни й закликав своїх генералів "наважитися воювати".