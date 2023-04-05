"Дружба - риторичний прийом": Китай відхрестився від підтримки війни з Україною

Китай не підтримує Росію в “спецоперації в Україні”, заявив посол Китаю в ЄС перед зустріччю з президентом Франції та головою Єврокомісії.

Про це повідомляє The New York Times.

Заява про "безмежну дружбу" між Москвою і Пекіном - не більше ніж риторичний прийом, сказав посол Китаю в Європейському Союзі Фу Цун перед розмовою з президентом Франції Емманюелем Макроном і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

За словами китайського дипломата, критики невірно інтерпретують заяву лідерів двох країн про співпрацю.

"(Дружба) без обмежень" - це не що інше, як риторика", - сказав він, коментуючи минулорічну декларацію президента Росії Володимира Путіна і глави КНР Сі Цзіньпіна.

Фу Цун також заявив, що Пекін не виступає на підтримку війни в Україні, не визнає Крим російським - як і території, що увійшли до складу Росії за підсумками "референдумів" минулої осені, - і не надає військову підтримку Москві.

Посол додав, що Пекін не виступав із засудженням "військової операції", оскільки розуміє звинувачення Росії на адресу НАТО, а влада Китаю вважає, що "справжні причини" складніші, ніж кажуть західні лідери.

Спільну заяву лідерів двох країн, у якій йшлося про те, що дружба між Росією і Китаєм "не має кордонів", а у співпраці "немає заборонених зон", було підписано після візиту Путіна до Китаю на початку лютого минулого року.

Нагадаємо, Еммануель Макрон і Джо Байден під час телефонної розмови відзначили свою спільну готовність залучити Китай до прискорення завершення війни в Україні та взяти участь у розбудові сталого миру в регіоні.