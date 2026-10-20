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8 тысяч гектаров и 17 объектов недвижимости: какой аграрный актив готовит АРМА

земля
Аграрный актив с 8 тыс. га земли и 17 зданиями готовят к управлению

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) готовит к дальнейшему управлению активы ЧАО "Николаевская аграрная компания".

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Компания обрабатывает около 8 тыс. га пашни в Николаевской и Одесской областях, а также парк сельскохозяйственной техники и грузового транспорта.

  • Входящий в состав актива

К активу относятся 100% уставного капитала ЧАО "Николаевская аграрная компания".

Еще одной составляющей актива есть 17 объектов недвижимого имущества, расположенных в селах Петровка и Ивановка Березовского района Одесской области.

Среди них:

  • коровник;
  • ангар и весовая;
  • механизированный ток, зерносклады и силосная траншея;
  • шесть овцеводов;
  • два автогаража;
  • сенохранилище;
  • ремонтная мастерская;
  • гостиница «Красная изба»;
  • дом механизатора.

Большинство производственных и складских сооружений находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Их используют для хранения сельскохозяйственной продукции, а также для обслуживания и ремонта техники.

Ранее сообщалось. что АРМА выставляет на реализацию 819 устройств Apple, изъятых на Львовской таможне. В партию вошли 501 смартфон, 107 смартчасов и 211 комплектов беспроводных наушников.

Автор:
Ольга Опенько

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