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8 тысяч гектаров и 17 объектов недвижимости: какой аграрный актив готовит АРМА
Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) готовит к дальнейшему управлению активы ЧАО "Николаевская аграрная компания".
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба АРМА.
Компания обрабатывает около 8 тыс. га пашни в Николаевской и Одесской областях, а также парк сельскохозяйственной техники и грузового транспорта.
- Входящий в состав актива
К активу относятся 100% уставного капитала ЧАО "Николаевская аграрная компания".
Еще одной составляющей актива есть 17 объектов недвижимого имущества, расположенных в селах Петровка и Ивановка Березовского района Одесской области.
Среди них:
- коровник;
- ангар и весовая;
- механизированный ток, зерносклады и силосная траншея;
- шесть овцеводов;
- два автогаража;
- сенохранилище;
- ремонтная мастерская;
- гостиница «Красная изба»;
- дом механизатора.
Большинство производственных и складских сооружений находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Их используют для хранения сельскохозяйственной продукции, а также для обслуживания и ремонта техники.
Ранее сообщалось. что АРМА выставляет на реализацию 819 устройств Apple, изъятых на Львовской таможне. В партию вошли 501 смартфон, 107 смартчасов и 211 комплектов беспроводных наушников.