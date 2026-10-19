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73 тонны масла не нашли покупателя: АРМА снизила стартовую цену до 1,3 млн грн

73 тонны масла не нашли покупателя
73 тонны масла не нашли покупателя / АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) третий раз выставило на продажу 73,44 тонны арестованного непищевого растительного масла. После двух неудачных попыток стартовая цена лота составляет около 1,32 млн грн – вдвое меньше, чем на первых торгах.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение АРМА.

В лот входят 48,94 тонны непищевого подсолнечного и 24,5 тонны соевого масла.

По данным "Прозорро.Продажи", первые торги со стартовой ценой 2,63 млн грн не состоялись. Вторую попытку продажи провели со стартовой ценой около 1,32 млн грн, однако она также завершилась безрезультатно. Теперь актив выставили на гибридный голландский аукцион со стартовой ценой 1,315 млн. грн. Торги намечены на 23 октября.

Подсолнечное масло хранится в резервуарах в селе Юрковка и городе Христиновка Черкасской области. Соева - в транспортной цистерне в Киеве.

Непищевое растительное масло можно использовать как промышленное сырье. В частности, соевое масло применяется в производстве биодизеля, алкидных смол, моющих средств, смазочных масел, эмульгаторов и красок.

Подсолнечное масло используют в химической, лакокрасочной и моечной промышленности, в частности для производства мыла, смазочных масел, поверхностно-активных веществ и растворителей.

В то же время, в документации аукциона указано, что актив лабораторно не исследовался, поэтому его соответствие требованиям не установлено. Также не исключаются разногласия между фактическим и учетным весом масла.

Напомним, в сентябре АРМА выставило 94 тонны агропродукции на электронные аукционы. В лоты тогда входили семена рапса и подсолнечника и 24,5 тонны соевого масла.

Автор:
Татьяна Гойденко

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