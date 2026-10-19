73 тонни олії не знайшли покупця: АРМА знизило стартову ціну до 1,3 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) втретє виставило на продаж 73,44 тонни арештованої нехарчової рослинної олії. Після двох невдалих спроб стартова ціна лота становить близько 1,32 млн грн — удвічі менше, ніж на перших торгах.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення АРМА.

До лота входять 48,94 тонни нехарчової соняшникової та 24,5 тонни соєвої олії.

За даними "Прозорро.Продажі", перші торги зі стартовою ціною 2,63 млн грн не відбулися. Другу спробу продажу провели зі стартовою ціною близько 1,32 млн грн, однак вона також завершилася безрезультатно. Тепер актив виставили на гібридний голландський аукціон зі стартовою ціною 1,315 млн грн. Торги заплановані на 23 жовтня.

Соняшникова олія зберігається у резервуарах у селі Юрківка та місті Христинівка Черкаської області. Соєва — у транспортній цистерні в Києві.

Нехарчову рослинну олію можна використовувати як промислову сировину. Зокрема, соєва олія застосовується у виробництві біодизеля, алкідних смол, мийних засобів, мастил, емульгаторів і фарб.

Соняшникову олію використовують у хімічній, лакофарбовій та мийній промисловості, зокрема для виробництва мила, мастил, поверхнево-активних речовин і розчинників.

Водночас у документації аукціону зазначено, що актив лабораторно не досліджувався, тому його відповідність вимогам не встановлена. Також не виключаються розбіжності між фактичною та обліковою вагою олії.

Нагадаємо, у вересні АРМА виставило 94 тонни агропродукції на електронні аукціони. До лотів тоді входили насіння ріпаку й соняшнику та 24,5 тонни соєвої олії.