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Дата публікації

АРМА виставило на продаж понад 94 т арештованої агропродукції

АРМА виставило на продаж понад 94 т арештованої агропродукції
АРМА виставило на продаж понад 94 т арештованої агропродукції

АРМА виставило на електронні аукціони понад 94 тонни арештованої агропродукції — насіння ріпаку й соняшнику та соєву нерафіновану олію. Торги мають відбутися 25 вересня у системі "Прозорро.Продажі".

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення АРМА.

На продаж виставили три лоти:

  • 40,3 тонни насіння ріпаку;
  • 24,5 тонни соєвої нерафінованої олії;
  • понад 30 тонн насіння соняшнику.

Аукціон із продажу соняшнику запланований на 11:35, соєвої олії — на 12:10, ріпаку — на 12:25.

Кошти, отримані від реалізації арештованого майна, мають бути спрямовані до державного бюджету відповідно до законодавства.

Нагадаємо, за два роки продажу арештованих активів через "Прозорро.Продажі" АРМА перерахувало до бюджету понад 770 млн грн. Із цієї суми 509 млн грн надійшло безпосередньо від реалізації активів, ще 261 млн грн — у вигляді митних платежів.

Додамо, у 2025 році успішно завершилися лише 21,7% аукціонів АРМА, а фактичні надходження від продажу активів виявилися у п’ять разів меншими за очікувані.

Автор:
Тетяна Гойденко

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