Айфони, газ і судна: за два роки аукціонів АРМА перерахувало до бюджету понад 770 млн грн

АРМА
За два роки реалізації арештованих активів Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) через електронну систему Прозорро.Продажі до державного бюджету надійшло 509 млн грн. Ще 261 млн грн бюджет отримав у вигляді митних платежів від продажу таких активів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА

За цей період АРМА провело 208 онлайн-аукціонів. На торгах реалізовували арештовані судна, добрива, зброю, техніку, білоруський калій, а також майно осіб, підозрюваних у державній зраді.

Найдорожчим активом, проданим у системі, стало понад 1,5 тонни скрапленого газу. Фінальна вартість лота перевищила 50,8 млн грн. Реалізатором виступив акредитований у системі майданчик Ю.Біз, який виграв конкурс на організацію аукціону.

Найбільша конкуренція під час торгів була за лот із 14 арештованих смартфонів iPhone: у торгах взяли участь 18 учасників, а фінальна ціна склала 605,5 тис. грн. Лот реалізував майданчик Тендер Онлайн.

Продаж арештованого майна агентство здійснює виключно через відкриті електронні торги у системі Прозорро.Продажі. Відповідні зміни до урядових постанов №719 та №558 були внесені у листопаді 2023 року. Співпраця АРМА із системою електронних аукціонів покликана підвищити ефективність управління арештованими активами та забезпечити прозорість їх реалізації.

Зауважимо, за підсумками 2025 року успішно завершилися лише 21,7% торгів, оголошених АРМА на Prozorro.Продажі. Фактичні надходження виявилися у п'ять разів меншими за очікувані.

Автор:
Тетяна Гойденко