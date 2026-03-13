Айфоны, газ и суда: за два года аукционов АРМА перечислило в бюджет более 770 млн грн

За два года реализации арестованных активов Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) через электронную систему Прозорро. Продажи в государственный бюджет поступило 509 млн. грн. Еще 261 млн. грн. бюджет получил в виде таможенных платежей от продажи таких активов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.

За этот период АРМА провело 208 онлайн-аукционов. На торгах реализовывались арестованные суда, удобрения, оружие, техника, белорусский калий, а также имущество лиц, подозреваемых в государственной измене.

Самым дорогим активом, проданным в системе, стало более 1,5 тонн сжиженного газа. Финальная стоимость лота превысила 50,8 млн. грн. Реализатором выступила аккредитованная в системе площадка Ю.Биз, выигравшая конкурс на организацию аукциона.

Самая большая конкуренция в ходе торгов была за лот из 14 арестованных смартфонов iPhone: в торгах приняли участие 18 участников, а финальная цена составила 605,5 тыс. грн. Лот реализовал площадку Тендер Онлайн.

Продажа арестованного имущества агентство осуществляет исключительно через открытые электронные торги по системе Прозорро.Продажи. Соответствующие изменения в правительственные постановления №719 и №558 были внесены в ноябре 2023 года. Сотрудничество АРМА с системой электронных аукционов призвано повысить эффективность управления арестованными активами и обеспечить прозрачность их реализации.

Заметим, по итогам 2025 года успешно завершились лишь 21,7% торгов, объявленных АРМА на Prozorro. Фактические поступления оказались в пять раз меньше ожидаемых.