АРМА направит 600 млн грн на оборону из-за закупки военных облигаций
Государственная оборонная сфера получит 600 млн грн благодаря приобретению военных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), закупаемых Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.
Соответствующее решение Кабинет Министров Украины принял 28 января в рамках мер по усилению финансовой стабильности государства в условиях военного положения.
Ключевую роль в обеспечении этого финансирования сыграли Офис Генерального прокурора и правоохранительные органы. Именно благодаря их работе средства, изъятые у предателей, коллаборационистов и коррупционеров, направляются на укрепление обороноспособности Украины.
С начала полномасштабной агрессии России АРМА уже инвестировала в оборону путем приобретения военных облигаций на общую сумму более 10,4 млрд. грн., а также 63 млн. долларов США и 10,5 млн. евро.
АРМА является единственным органом государственной власти, который осуществляет денежные вложения в оборону Украины путем покупки военных ОВГЗ.
Добавим, что летом АРМА направило более 2 миллиардов гривен на приобретение военных облигаций.