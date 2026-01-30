Запланована подія 2

Европейские эксперты будут оценивать эффективность работы АРМА

Правительство утвердило состав комиссии по проведению независимого внешнего оценивания (аудита) эффективности деятельности Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА.

В комиссию вошли международные эксперты по корпоративному и уголовному праву, борьбе с коррупцией и возвращению активов:

  • Жаклин Ван Ден Бош (Нидерланды) – адвокат, специалист по корпоративному уголовному праву, конфискации активов и антикоррупционных практик.
  • Корнел-Вирджилиу Келинеску (Румыния) – эксперт по уголовному праву и возвращению активов.
  • Джил Томас (Великобритания) – специалист по вопросам управления и возврата активов.
  • Пшемислав Мусялковский (Польша) – эксперт по праву и политике, кандидат на замену в случае досрочного прекращения полномочий члена комиссии.

Независимый аудит является ключевым элементом реформы АРМА и выполнения евроинтеграционных обязательств Украины в рамках переговоров по членству в ЕС.

Результаты оценивания помогут объективно оценить работу Агентства, определить направления усовершенствования и обеспечить прозрачное и эффективное управление арестованными активами.

Напомним, закон о реформе АРМА президент Владимир Зеленский подписал еще 27 июля.   Этот шаг является частью обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility – ключевого инструмента для получения финансовой помощи от Евросоюза.

Кроме того, в ноябре АРМА начало   внутреннюю проверку   фактов возможной причастности работников ведомства к резонансному расследованию НАБУ в сфере энергетики (сделка "Мидас"), в которой фигурирует бизнесмен Тимур Миндич.

Автор:
Татьяна Гойденко