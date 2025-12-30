Работу АРМА теперь будет координировать Свириденко

Кабинет Министров Украины изменил координацию Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Теперь деятельность АРМА будет координировать глава правительства.

"Кабинет министров изменил координацию Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Деятельность АРМА отнесена к координации премьер-министра Украины", – отметила Свириденко.

27 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе АРМА . Этот шаг является частью обязательства Украины в рамках программы Ukraine Facility – ключевого инструмента для получения финансовой помощи от Евросоюза. Он предусматривает новые требования к главе агентства, процедуру отбора с участием международных экспертов, прозрачный механизм управления активами и контроль за передачей активов.

30 июля правительство уволило главу АРМА Елену Думу после инициативы премьер-министра Юлии Свириденко о полной перезагрузке учреждения.

Ярослав Максименко был назначен временно исполняющим обязанности председателя АРМА.

Больше о АРМА

Специальный центральный орган исполнительной власти, созданный для борьбы с коррупцией и другими преступлениями из-за работы с незаконно приобретенными активами, появился в 2016 году. Его создание было одним из основных критериев выполнения Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

АРМА уполномочено на выявление и розыск активов - имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

Кроме того, на основании решения суда АРМА осуществляет управление активами, на которые наложен арест.

В ноябре АРМА приступила к внутренней проверке фактов возможной причастности работников ведомства к резонансному расследованию НАБУ в сфере энергетики (операция "Мидас"), в которой фигурирует бизнесмен Тимур Миндич.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что "долгое время АРМА тоже считалась в сфере влияния Тимура Миндича".