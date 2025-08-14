Запланована подія 2

Назначена временная руководитель АРМА: что известно о Ярославе Максименко

Алексей Соболев, Ярослава Максименко
Ярослава Максименко стала временным главой АРМА.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев официально представил Ярославу Максименко как временно исполняющую обязанности главы Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Ее ключевой задачей станет эффективное управление арестованными активами в пользу государства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу агентства.

По словам Соболева, Ярослав Максименко имеет значительный опыт работы с санкционными активами. Новый закон о реформе Арма, отмечает министр, расширяет инструменты агентства. Среди приоритетных задач нового руководителя — проведение независимого аудита и запуск новой конкурсной процедуры для избрания постоянного руководителя.

"Арестованные активы должны эффективно работать на нужды государства и обороны", – подчеркнул он.

Ярослава Максименко, в свою очередь, отметила важность прозрачности и партнерства с правоохранительными органами.

"АРМА входит в новый этап развития... Мы должны обеспечить, чтобы каждый переданный нам актив работал на государство, укреплял обороноспособность и приносил пользу гражданам. Для этого нужна максимальная прозрачность, партнерство с правоохранительными органами и международными партнерами, а также готовность действовать быстро и решительно", - заявила она.

Что известно о Ярославе Максименко?

Ярослав Максименко имеет более 20 лет профессионального опыта в сфере права, управления государственными активами, корпоративного управления и санкционной политики.

До назначения в АРМА занимала должность директора департамента политики собственности и санкций Министерства экономики Украины, координировала формирование и реализацию санкционной политики, включая управление подсанкционными активами.

Являлась одним из ключевых разработчиков и координаторов корпоративной реформы государственного сектора, а также участвовала во внедрении реформ в сфере прозрачной продажи и управления активами (Prozorro, Prozorro.Продажи).

Напомним, 30 июля Кабмин уволил главу АРМА Елену Думу после инициативы премьер-министра Юлии Свириденко по полной перезагрузке учреждения.

Автор:
Татьяна Ковальчук