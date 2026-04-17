ТРЦ, аутлет-городок, логистические центры: Львов предлагает альтернативный план вместо жилья возле аэропорта

Во Львовском городском совете состоялось очередное заседание рабочей группы по развитию Сокольников. Город представил доработанную концепцию, которая является альтернативой масштабной застройке жильем при аэродромной территории.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Что предлагает Львов Сокольникам вместо жилья возле аэропорта

В ЛГС напомнили, что владельцы земельных участков планируют возвести вблизи львовского аэропорта жилмассив на территории Сокольников. Город выступает против и предлагает альтернативу : создать на этой территории экономическую зону с потенциалом до 10 тысяч рабочих мест.

Речь идет о форматах, обычно появляющихся вблизи аэропортов:

логистические центры,

склады,

офисы,

большие торговые объекты.

Конечно, в первую очередь, концепция предусматривает будущее строительство грузового терминала аэропорта, возможность достройки длинной взлетной полосы, рулижных дорожек и стоянку для 10 самолетов. Остальные - бизнес-деловая зона.

В то же время жилая застройка ограничит развитие аэропорта и сделает невозможным его расширение в будущем.

Как подчеркнул главный архитектор Львова Антон Коломейцев, международные и украинские специалисты подтвердили техническую возможность и целесообразность размещения транспортного грузового терминала именно на этом участке площадью более 50 га на уровне отметок взлетной полосы.

С общей территории ориентировочно 35 гектаров предлагают использовать под коммерчески логистическую инфраструктуру, которая будет работать в синергии с терминалом.

Среди возможных форматов – крупноформатный ритейл, аутлет-городок по европейским образцам, логистические комплексы. В перспективе эти объекты могут трансформироваться под следующие этапы развития аэродрома.

По оценкам такая модель развития может дать до 10 тысяч рабочих мест. Если исходить из текущего уровня средней зарплаты, это более полумиллиарда гривен налоговых поступлений в бюджет Сокольнической общины с потенциалом роста.

"Если взять среднюю зарплату в области, этих 10 тысяч рабочих мест и НДФЛ с них, то мы получим 540 млн грн в бюджет Сокольников в год. Очень хорошая сумма. Например, чтобы наконец достроить школу и сокольнические дети могли ходить не в дальнюю львовскую, а в свою, сокильницу. точно, так это то, что построенное жилье в бюджет общины принесет ровно ноль», — отметил заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач.

Он отметил, что аэропорт — критически важная инфраструктура для города и страны, особенно учитывая предстоящее восстановление. В перспективе эта территория должна оставаться резервом для расширения аэродрома — инфраструктурного, логистического и сервисного.

Львовский городской совет добивается в суде признать противоправным решение Сокольнического сельского совета об изменении границ села Сокольники. В этом отношении недавно появилось решение Верховного Суда. Вместе с Сокольниками судится аэропорт.

Львовский аэропорт под угрозой из-за развития села

Напомним, ранее горсовет Львова выступил против утверждения нового генплана Сокольников, заявив, что его приняли с нарушениями, а строительство жилых кварталов на территории общей площадью более 50 га возле Львова приведут к транспортному коллапсу и создадут потенциальные угрозы функционированию аэропорта.

Поэтому городской голова Львова Андрей Садовый обратился к генпрокурору с просьбой расследовать законность действий Сокольнического сельсовета.

Администрация международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого обеспокоена обновленным генеральным планом села Сокольники в пригороде Львова вплотную к взлетной полосе и заявила о угрозу функционирования предприятия через застройку

Утвержденный генеральный план предлагает размещение кварталов многоквартирной жилой застройки площадью более 50 га с будущим населением около 14 тыс. жителей непосредственно в зоне шумового влияния аэропорта.

Администрация аэропорта заявила, что план развития территории возле аэродрома, предложенный сельским советом Сокольников, имеет потенциальную угрозу для стабильной работы и может привести к закрытию аэропорта во Львове.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для возобновления авиасообщения.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.