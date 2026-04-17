ТРЦ, аутлет-містечко, логістичні центри: Львів пропонує альтернативний план замість житла біля аеропорту

У Львівській міській раді відбулося чергове засідання робочої групи щодо розбудови Сокільників. Місто презентувало доопрацьовану концепцію, яка є альтернативою масштабній забудові житлом приаеродромної території.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

Що пропонує Львів Сокільникам замість житла біля аеропорту

У ЛМРнагадали, що власники земельних ділянок планують звести поблизу львівського аеропорту житловий масив на території Сокільників. Місто виступає проти і пропонує альтернативу: створити на цій території економічну зону з потенціалом до 10 тисяч робочих місць.

Йдеться про формати, які зазвичай з’являються поблизу аеропортів:

логістичні центри,

склади,

офіси,

великі торгові об’єкти.

Звичайно, насамперед концепція передбачає майбутнє будівництво вантажного терміналу аеропорту, можливість добудови довшої злітної смуги, руліжних доріжок та стоянку для 10 літаків. Решта — бізнесово-ділова зона.

Натомість житлова забудова обмежить розвиток аеропорту і унеможливить його розширення в майбутньому.

Як наголосив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, міжнародні та українські фахівці підтвердили технічну можливість і доцільність розміщення транспортного вантажного терміналу саме на цій ділянці площею понад 50 га — на рівні відміток злітної смуги.

Із загальної території орієнтовно 35 гектарів пропонують використати під комерційно-логістичну інфраструктуру, яка працюватиме в синергії з терміналом.

Серед можливих форматів — великоформатний ритейл, аутлет-містечко за європейськими зразками, логістичні комплекси. У перспективі ці об’єкти можуть трансформуватися під наступні етапи розвитку летовища.

За оцінками, така модель розвитку може дати до 10 тисяч робочих місць. Якщо виходити з поточного рівня середньої зарплати, це понад пів мільярда гривень податкових надходжень до бюджету Сокільницької громади — із потенціалом зростання.

"Якщо взяти середню зарплату в області, цих 10 тисяч робочих місць і ПДФО з них, то ми отримаємо 540 млн грн в бюджет Сокільників на рік. Дуже хороша сума. Наприклад, щоб нарешті добудувати школу і сокільницькі діти могли ходити не у далеку львівську, а у свою, сокільницьку школу. Це, звісно, приблизні підрахунки. А що точно, так це те, що збудоване житло у бюджет громади принесе рівно нуль" — наголосив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Він зауважив, що аеропорт — критично важлива інфраструктура для міста і країни, особливо з огляду на майбутню відбудову. У перспективі ця територія має залишатися резервом для розширення летовища — інфраструктурного, логістичного та сервісного.

Наразі Львівська міська рада домагається в суді визнати протиправним рішення Сокільницької сільської ради про зміну меж села Сокільники. Щодо цього нещодавно з’явилося рішення Верховного Суду. Водночас із Сокільниками судиться аеропорт.

Львівський аеропорт під загрозою через розбудову села

Нагадаємо, раніше міськрада Львова виступила проти затвердження нового генплану Сокільників, заявивши, що його ухвалили з порушеннями, а будівництво житлових кварталів на території загальною площею понад 50 га біля Львова призведуть до транспортного колапсу й створять потенційні загрози для функціонування аеропорту.

Через це міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до генпрокурора з проханням розслідувати законність дій Сокільницької сільради.

Адміністрація міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького занепокоєна оновленим генеральним планом села Сокільники у передмісті Львова впритул до злітної смуги і заявила про загрозу функціонування підприємства через забудову.

Зокрема, затверджений генеральний план пропонує розміщення кварталів багатоквартирної житлової забудови площею більше 50 га із майбутнім населенням близько 14 тис. мешканців безпосередньо в зоні шумового впливу аеропорту.

Адміністрація летовища заявила, що план розвитку території біля аеродрому, який запропонувала сільська рада Сокільників, має потенційну загрозу для стабільної роботи і може призвести до закриття аеропорту у Львові.

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.