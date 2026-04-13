Суд перегляне справу про забудову біля Львівського аеропорту: що відомо

Верховний Суд України скасував рішення попередніх інстанцій у справі щодо забудови приаеродромної території Аеропорт “Львів”. Справу щодо законності генплану Сокільницької сільської ради направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Як пише Delo.ua, про це свідчить постанова Верховного Суду.

Спір щодо забудови під Львовом

Відповідну постанову ухвалено 9 квітня.

Суд скасував рішення двох попередніх інстанцій, які відмовили Львівській міськраді у праві оскаржувати генеральний план села Сокільники. Документ передбачає масштабну житлову забудову в безпосередній близькості до міжнародного аеропорту.

Раніше Львівська міська рада звернулася до суду з вимогою скасувати рішення Сокільницької сільської ради щодо затвердження нового генплану. Однак суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку, що міськрада не мала права подавати позов, оскільки йдеться про спір між двома громадами.

У Львівській міській раді наголошували, що генплан ухвалили без погодження із суміжною громадою, чим, на їхню думку, було порушено права територіальної громади Львова.

Верховний Суд погодився з цими аргументами, зазначивши, що спір має публічно-правовий характер і стосується перевірки законності рішення органу місцевого самоврядування, яке зачіпає інтереси Львівської міської територіальної громади.

Справу передано на повторний розгляд до Львівського окружного адміністративного суду.

Львівський аеропорт під загрозою через розбудову села

Нагадаємо, раніше міськрада Львова виступила проти затвердження нового генплану Сокільників, заявивши, що його ухвалили з порушеннями, а будівництво житлових кварталів на території загальною площею понад 50 га біля Львова призведуть до транспортного колапсу й створять потенційні загрози для функціонування аеропорту.

Через це міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до генпрокурора з проханням розслідувати законність дій Сокільницької сільради.

Адміністрація міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького занепокоєна оновленим генеральним планом села Сокільники у передмісті Львова впритул до злітної смуги і заявила про загрозу функціонування підприємства через забудову.

Зокрема, затверджений генеральний план пропонує розміщення кварталів багатоквартирної житлової забудови площею більше 50 га із майбутнім населенням близько 14 тис. мешканців безпосередньо в зоні шумового впливу аеропорту.

Адміністрація летовища заявила, що план розвитку території біля аеродрому, який запропонувала сільська рада Сокільників, має потенційну загрозу для стабільної роботи і може призвести до закриття аеропорту у Львові.

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.