Суд пересмотрит дело о застройке возле Львовского аэропорта: что известно

Что будет с застройкой возле аэропорта Львов / Depositphotos

Верховный Суд Украины отменил решение предыдущих инстанций по делу о застройке приаэродромной территории Аэропорт "Львов". Дело о законности генплана Сокольницкого сельского совета направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует постановление Верховного Суда.

Спор по застройке во Львове

Соответствующее постановление было принято 9 апреля.

Суд отменил решение двух предыдущих инстанций, отказавших Львовскому горсовету в праве обжаловать генеральный план села Сокольники. Документ предусматривает масштабную жилую застройку в непосредственной близости от международного аэропорта.

Ранее Львовский городской совет обратился в суд с требованием отменить решение Сокольницкого сельского совета по утверждению нового генплана. Однако суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что горсовет не имел права подавать иск, поскольку речь идет о споре между двумя общинами.

Во Львовском городском совете отмечали, что генплан был принят без согласования со смежной общиной, чем, по их мнению, были нарушены права территориальной общины Львова.

Верховный Суд согласился с этими аргументами, отметив, что спор носит публично-правовой характер и касается проверки законности решения органа местного самоуправления, затрагивающего интересы Львовской городской территориальной громады.

Дело передано на повторное рассмотрение во Львовский окружной административный суд.

Львовский аэропорт под угрозой из-за развития села

Напомним, ранее горсовет Львова выступил против утверждения нового генплана Сокольников, заявив, что его приняли с нарушениями, а строительство жилых кварталов на территории общей площадью более 50 га возле Львова приведут к транспортному коллапсу и создадут потенциальные угрозы функционированию аэропорта.

Поэтому городской голова Львова Андрей Садовый   обратился   к генпрокурору с просьбой расследовать законность действий Сокольнического сельсовета.

Администрация международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого обеспокоена обновленным генеральным планом села Сокольники в пригороде Львова вплотную к взлетной полосе и заявила об угрозе функционирования   предприятия через застройку

Утвержденный генеральный план предлагает размещение кварталов многоквартирной жилой застройки площадью более 50 га с будущим населением около 14 тыс. жителей непосредственно в зоне шумового влияния аэропорта.

Администрация аэропорта заявила, что план развития территории возле аэродрома, предложенный сельским советом Сокольников, имеет потенциальную угрозу для стабильной работы и может привести к закрытию аэропорта во Львове.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для возобновления авиасообщения.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

Автор:
Ольга Опенько