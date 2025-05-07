"З міста перетворюємось на велике село": Садовий прокоментував скандал із забудовою території біля аеропорту у Львові

Мер Львова Андрій Садовий виступив проти оновленого генерального плану села Сокільники у передмісті Львова, який загрожує функціонуванню міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

Про це Садовий написав у своєму телеграм-каналі.

Є летовище — є місто

"Це світова закономірність: є летовище — є місто. Інфраструктура тягне за собою розвиток, робочі місця, інвестиції, добробут для громади. А що у нас? У той час, коли уряд Великої Британії інвестує в розвиток Львова як великого транспортного хабу, хтось вирішив одним ударом вдарити в спину — забудувати територію поруч з аеропортом", - наголосив Садовий.

За його словами, забудова села Сокольники вбиває розвиток львівського летовища і знищує перспективу Львова як мегаполіса.

"Ми з міста перетворюємось на велике село", - зауважив очільник Львова.

Він переконаний, що сьогодні необхідно думати не про те, як забезпечити справжнє зростання для всього західного регіону.

"Аеропорт — це логістика, безпека, економіка, туризм. І саме він повинен стати ключем до нового рівня розвитку Львова. Я переконаний: у найближчі 10–15 років потужність аеропорту має вирости у 4–5 разів", - констатував Садовий.

Львівський аеропорт під загрозою через розбудову села

Адміністрація міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького занепокоєна оновленим генеральним планом села Сокільники у передмісті Львова впритул до злітної смуги і заявила про загрозу функціонування підприємства через забудову.

Зокрема, затверджений генеральний план пропонує розміщення кварталів багатоквартирної житлової забудови площею більше 50 га із майбутнім населенням близько 14 тис. мешканців безпосередньо в зоні шумового впливу аеропорту.

Адміністрація летовища заявила, що план розвитку території біля аеродрому, який запропонувала сільська рада Сокільників, має потенційну загрозу для стабільної роботи і може призвести до закриття аеропорту у Львові.

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

За "оптимістичним сценарієм" міжнародний аеропорт "Львів" імені короля Данила Галицького (LWO) може відновити польоти на початку літа.