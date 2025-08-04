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Недвижимость, оружие и миллионы наличных денег: АРМА обнаружило имущество по делу об отмывании доходов

евро, деньги
АРМА выявило имущество и активы по делу о легализации преступных доходов / Freepik

Национальное агентство розыска и менеджмента активов (АРМА) выявило имущество и финансовые активы на сотни миллионов гривен в рамках расследования масштабной легализации доходов, полученных преступным путем.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АРМА.

АРМА выявило имущество и активы

По данным следствия, группа лиц, используя подконтрольные компании, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость. В отчетности они отражали фиктивные операции через предприятия с признаками фиктивности, что привело к непоступлению более 400 млн грн. в государственный бюджет. В дальнейшем незаконно полученные средства легализовали через обналичивание, а также приобретение недвижимости, имущества и финансовых активов.

Сотрудники Департамента цифрового развития, выявления и розыска активов АРМА провели поиск имущества с помощью государственных реестров, баз данных и аналитических инструментов. В результате удалось установить:

  • 30 объектов недвижимости;
  • 20 автомобилей;
  • 10 земельных участков;
  • 20 единиц оружия;
  • доли в уставных капиталах предприятий более чем на 170 млн грн;
  • наличные: 29 млн грн и около 430 тыс. долларов;
  • ценные бумаги более чем на 75 млн грн.

Пока информация об обнаруженном имуществе передана в правоохранительный орган для рассмотрения вопроса о его аресте с возможностью дальнейшей передачи в управление Нацагентству.

Напомним, АРМА в 2025 году уже перечислила в госбюджет Украины более 4 миллиардов гривен. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Автор:
Ольга Опенько