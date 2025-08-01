АРМА требует через суд более 16 млн грн от управляющего арестованными судами

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) подало иски в Хозяйственный суд Одесской области против частного предприятия "Маринекс", которое является управляющим 10 арестованных морских судов. Причиной обращения стало накопление долга по договорам управления, общая сумма которого превышает 16,6 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА .

Речь идет о двух отдельных договорах. Первый касается судна Emmakris III, переданного в управление АРМА на основании определения Печерского райсуда г. Киева. Второе охватывает девять судов, среди которых Rondo, Svir, Avangard, а также несколько судов типа VolgoBalt и Omskiy — эти активы были переданы АРМА по решению Лычаковского райсуда Львова.

В апреле 2025 года суда официально были переданы ЧП "Маринекс" как управляющему, избранному на открытых торгах в Prozorro. Согласно условиям заключенных договоров, компания обязалась ежемесячно платить гарантированные платежи в государственный бюджет вне зависимости от фактической доходности управления активами.

Однако, как установило АРМА, эти обязательства не были исполнены.

Национальное агентство уже выносило предписание предприятию с требованием устранить нарушения и перечислить средства в бюджет, однако никаких действий со стороны управляющего предпринято не было. В этой связи АРМА инициировало судебный процесс для принудительного взыскания задолженности.

В ведомстве подчеркивают, что обеспечение выполнения договоров управителями арестованного имущества является их системной работы по защите интересов государства.

Напомним, ранее АРМА уже выписывала предписание "Маринекс " из-за того, что оно не оплатило гарантийные платежи в бюджет (5,15 млн грн), не подало отчетность, не застраховало суда, не открыло отдельный счет, не стало на налоговый учет и не оплатило услуги оценщиков (340 тыс. грн).