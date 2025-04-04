Арестованные российские суда, включая Emmakris III, передали в управление: сколько денег получит бюджет

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) передало в управление арестованные суда, принадлежащие компаниям, связанным с Россией.

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Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Отмечается, что ежемесячные поступления в бюджет Украины от управления судами будут составлять 5,7 миллиона гривен.

"Это качественный прорыв в подходах к управлению арестованными активами: ранее государство получало всего 10 тысяч гривен в месяц за каждое из 9 кораблей", — отмечают в АРМА.

Кто будет управлять арестованными судами

Сообщается, что новым управляющим, определенным по результатам открытого конкурса, стало частное предприятие "Маринекс".

Согласно данным Youcontrol, уполномоченным лицом ЧП "Маринекс" является Самусенко Ирина. Основной вид деятельности компании – обслуживание водного транспорта.

О судне Emmakris III

Как отмечают в АРМА, среди переданных активов также судно "Emmakris III", арестованное решением Печерского районного суда. Киев в апреле 2023 года. Это судно в первый раз передается в управление. Оно оценено почти в 109 млн гривен.

Хотя судно не может покидать порт "Черноморск" согласно определению суда, оно может использоваться как плавучее зернохранилище.

Судно Emmakris III построено в 2000 году, имеет 7 трюмов с грузоподъемностью 73281 тонну дедвейта и осадкой 6,8 метра. Его общая длина составляет 225 метров, а ширина – 32,26 метра.

Регистровым владельцем Emmakris III является компания Greater Bloom Limited из ОАЭ, фактическим – российская компания ООО Линтер, зарегистрированная в городе Ростов-на-Дону.