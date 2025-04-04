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Арештовані російські судна, включаючи Emmakris III, передали в управління: скільки грошей отримає бюджет
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало в управління арештовані судна, що належать компаніям, пов’язаним з Росією.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
Зазначається, що щомісячні надходження до бюджету України від управління суднами становитиме 5,7 мільйона гривень.
"Це якісний прорив у підходах до управління арештованими активами: раніше держава отримувала лише 10 тисяч гривень на місяць за кожне з 9 кораблів", - наголошують в АРМА.
Хто управлятиме арештованими суднами
Повідомляється, що новим управителем, визначеним за результатами відкритого конкурсу, стало приватне підприємство "Марінекс".
Відповідно до даних Youcontrol, уповноваженою особою ПП "Марінекс" є Самусенко Ірина. Основний вид діяльності компанії - обслуговування водного транспорту.
Про судно Emmakris III
Як наголошують в АРМА, серед переданих активів також судно "Emmakris III", арештоване рішенням Печерського районного суду м. Києва у квітні 2023 року. Це судно вперше передається в управління. Воно оцінено в майже 109 млн гривень.
Хоча судно не може залишати порт "Чорноморськ" згідно з ухвалою суду, воно може використовуватися як плавуче зерносховище.
Судно Emmakris III побудоване в 2000 році, має 7 трюмів з вантажопідйомністю 73 281 тонну дедвейту та осадкою 6,8 метра. Його загальна довжина складає 225 метрів, а ширина – 32,26 метра.
Реєстровим власником Emmakris III є компанія Greater Bloom Limited з ОАЕ, фактичним – російська компанія ТОВ Лінтер, зареєстрована в місті Ростов-на-Дону.