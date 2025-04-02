Маєток одеського депутата на узбережжі Іспанії вартістю 40 млн грн хочуть конфіскувати

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА)розшукало нерухомість вартістю понад 40 млн грн в Іспанії, що належить депутату Одеської міськради.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що відомство на запит Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) розшукало та підтвердило наявність будинку та земельної ділянки, що розташовані в одному з найромантичніших та наймальовничіших курортів південно-східного узбережжя Андалусії Королівства Іспанії загальною вартістю 40,7 млн грн, спортивного брендового кроссовера, рахунків, відкритих в іспанських банках, що належать депутату Одеської міської ради та його близьким особам.

Як наголошують в АРМА, розшук відбувся в рамках співпраці з іноземними компетентними органами, завдяки налагодженому механізму виявлення необґрунтованих активів за кордоном. За наявною інформацією, депутат наразі проживає саме в цьому маєтку на території Іспанії.

За наявною інформацією, НАЗК також виявило у депутата та його родини інші необґрунтовані активи на загальну суму понад 81,7 млн грн. Йдеться про:

нежитлові приміщення в Одесі вартістю 14,9 млн грн та 1,5 млн грн;

квартири в Одесі вартістю 7,2 млн грн;

100% статутного капіталу приватного підприємства вартістю майже 12 млн грн;

автомобіль Mercedes-Benz S400 CDI 2021 року випуску вартістю 5,4 млн грн;

будинок та земельна ділянка в Королівстві Іспанія вартістю 40,7 млн грн.

"Ми демонструємо, що корупціонерам ніде сховати свої незаконно набуті активи – ні в Україні, ні за її межами. Очікуємо на арешт цих активів та їх подальшу передачу в управління АРМА. Спільними зусиллями ми повернемо до державного бюджету України кожну гривню, виведену корупційним шляхом за кордон"​​​​​​​​​​​​​, — зазначив заступник голови АРМА Павло Великоречанін.

Нагадаємо, що ще в минулому році АРМА та НАЗК розробили спільний механізм розшуку необґрунтованих активів за кордоном. Зараз цей механізм активно працює, чого не спостерігалось у попередні роки. Це вже не перший випадок успішного розшуку майна українських посадовців за межами України завдяки цій співпраці.

Раніше АРМА отримало в управління майно колишнього скандального начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова в Іспанії. Суд вже наклав арешт на елітний будинок та офісне приміщення.