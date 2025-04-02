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Маєток одеського депутата на узбережжі Іспанії вартістю 40 млн грн хочуть конфіскувати
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА)розшукало нерухомість вартістю понад 40 млн грн в Іспанії, що належить депутату Одеської міськради.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
Зазначається, що відомство на запит Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) розшукало та підтвердило наявність будинку та земельної ділянки, що розташовані в одному з найромантичніших та наймальовничіших курортів південно-східного узбережжя Андалусії Королівства Іспанії загальною вартістю 40,7 млн грн, спортивного брендового кроссовера, рахунків, відкритих в іспанських банках, що належать депутату Одеської міської ради та його близьким особам.
Як наголошують в АРМА, розшук відбувся в рамках співпраці з іноземними компетентними органами, завдяки налагодженому механізму виявлення необґрунтованих активів за кордоном. За наявною інформацією, депутат наразі проживає саме в цьому маєтку на території Іспанії.
За наявною інформацією, НАЗК також виявило у депутата та його родини інші необґрунтовані активи на загальну суму понад 81,7 млн грн. Йдеться про:
- нежитлові приміщення в Одесі вартістю 14,9 млн грн та 1,5 млн грн;
- квартири в Одесі вартістю 7,2 млн грн;
- 100% статутного капіталу приватного підприємства вартістю майже 12 млн грн;
- автомобіль Mercedes-Benz S400 CDI 2021 року випуску вартістю 5,4 млн грн;
- будинок та земельна ділянка в Королівстві Іспанія вартістю 40,7 млн грн.
"Ми демонструємо, що корупціонерам ніде сховати свої незаконно набуті активи – ні в Україні, ні за її межами. Очікуємо на арешт цих активів та їх подальшу передачу в управління АРМА. Спільними зусиллями ми повернемо до державного бюджету України кожну гривню, виведену корупційним шляхом за кордон", — зазначив заступник голови АРМА Павло Великоречанін.
Нагадаємо, що ще в минулому році АРМА та НАЗК розробили спільний механізм розшуку необґрунтованих активів за кордоном. Зараз цей механізм активно працює, чого не спостерігалось у попередні роки. Це вже не перший випадок успішного розшуку майна українських посадовців за межами України завдяки цій співпраці.
Раніше АРМА отримало в управління майно колишнього скандального начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова в Іспанії. Суд вже наклав арешт на елітний будинок та офісне приміщення.