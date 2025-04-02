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Имение одесского депутата на побережье Испании стоимостью 40 млн грн хотят конфисковать

АРМА разыскала в Испании недвижимость депутата Одесского горсовета стоимостью более 40 млн грн
Депутат Одесского городского совета и его семья подозреваются в незаконном обогащении почти на 82 миллиона гривен. Фото: nazk.gov.ua

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) разыскало недвижимость стоимостью более 40 млн грн в Испании, принадлежащей депутату Одесского горсовета.

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Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Отмечается, что ведомство по запросу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) разыскало и подтвердило наличие дома и земельного участка, которые расположены в одном из самых романтичных и живописных курортов юго-восточного побережья Андалусии Королевства Испании. городского совета и его близким лицам.

Как отмечают в АРМА, розыск состоялся в рамках сотрудничества с иностранными компетентными органами, благодаря отлаженному механизму выявления необоснованных активов за рубежом. По имеющейся информации, депутат сейчас проживает именно в этом имении на территории Испании.

По имеющейся информации, НАПК также обнаружило у депутата и его семьи другие необоснованные активы на общую сумму более 81,7 млн. грн. Речь идет о:

  • нежилые помещения в Одессе стоимостью 14,9 млн. грн. и 1,5 млн. грн.;
  • квартиры в Одессе стоимостью 7,2 млн. грн;
  • 100% уставного капитала частного предприятия стоимостью около 12 млн грн;
  • автомобиль Mercedes-Benz S400 CDI 2021 выпуска стоимостью 5,4 млн грн;
  • дом и земельный участок в Королевстве Испания стоимостью 40,7 млн. грн.

"Мы демонстрируем, что коррупционерам негде скрыть свои незаконно приобретенные активы – ни в Украине, ни за ее пределами. Ожидаем арест этих активов и их дальнейшую передачу в управление АРМА. Совместными усилиями мы вернем в государственный бюджет Украины каждую гривню, выведенную коррупционным путем Великореченин.

Напомним, что еще в прошлом году АРМА и НАПК разработали совместный механизм розыска необоснованных активов за рубежом. Сейчас этот механизм активно работает, чего не наблюдалось в предыдущие годы. Это уже не первый случай успешного розыска имущества украинских чиновников за пределами Украины благодаря этому сотрудничеству.

Ранее Арма получила в управление имущество бывшего скандального начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова в Испании. Суд уже наложил арест на элитный дом и офисное помещение.

Автор:
Светлана Манько