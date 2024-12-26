Элитные автомобили и недвижимость в Испании бывшего одесского военкома Борисова передадут АРМА (ВИДЕО)

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) получило в управление имущество бывшего скандального начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова в Испании. Суд уже наложил арест на элитный дом и офисное помещение.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, указанные активы были разысканы по запросу органов досудебного расследования. После этого АРМА получило решение Печерского районного суда города Киева об аресте недвижимости в городе Марбелья (Королевство Испания).

Как отметила Дума, уже проведен комплекс мер по легализации решения украинского суда в Королевстве Испания.

В частности, в управление АРМА передано имущество, находящееся на территории Испании, среди которого несколько элитных автомобилей и недвижимость:

дом площадью 857 кв. м (ориентированная стоимость 4 млн. евро);

офисное помещение площадью 223,9 кв. м (ориентированная стоимость 510 тысяч евро).

По информации органа досудебного расследования, все это драгоценное имущество было приобретено во время полномасштабной войны и оформлено на близких родственников экс-руководителя Одесского ТЦК.

"Следовательно, в отношении этого арестованного имущественного комплекса вынесено решение суда первой инстанции города Марбелья, которым запрещено владельцу распоряжаться, отчуждать, передавать или осуществлять любой другой тип обременения этого имущества. Ограничения приняты иностранным судом в рамках предоставления международно-правовой помощи от Офиса Генерального прокурора ", – подчеркнула Дума.

Она добавила, что АРМА ожидает начала процедуры легализации указанного решения.

Видео, как выглядит роскошная вилла изнутри, можно увидеть на YouTube-канале агентства недвижимости Drumelia.

Дело против Борисова: что известно

О подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы Борисову сообщили 22 июля 2023 года. Его семья при полномасштабной войне приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Вместе с этим известно, что он организовывал коррупционные схемы, пользуясь своей должностью.

Представители Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Офиса генпрокурора задержали Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы, 24 июля.

Печерский районный суд Киева 25 июля избрал меру пресечения Борисову в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 150 млн грн.

25 декабря 2024 г. работники ГБР задержали в Киеве эксначальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в 39,364 млн гривен.