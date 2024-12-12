У чиновника МВД нашли элитную недвижимость в курортных городах Грузии

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) разыскало пять элитных апартаментов в курортных городах Батуми и Бакуриани в Грузии чиновника МВД. Суммарная стоимость этих объектов недвижимости превышает 7,19 млн. грн.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, по запросу НАПК, ведомство провело розыск активов начальника территориального сервисного центра РСЦ ГСЦ МВД Украины после резонансного расследования Bihus.Info.

Как сообщила Дума, благодаря налаженному сотрудничеству с правоохранительными органами Грузии, АРМА получило информацию, что должностное лицо во время полномасштабного вторжения России в Украину в марте 2022 года приобрело пять элитных апартаментов в курортных городах Батуми и Бакуриани.

Общая площадь объектов недвижимости составляет от 37 до 87 кв. м, а их стоимость – от 30 до 82 тысяч долларов США. Суммарная стоимость этих объектов недвижимости превышает 7,19 млн. грн.

"По информации, установленной НАПК, должностное лицо в период с 2021 по 2023 годы реализовало схему по перепродаже автомобилей через подставных лиц. Транспортные средства покупались по заниженным ценам и реализовывались по значительно более высоким, что позволяло получать существенную финансовую выгоду", — отметила Дума.

Она добавила, что общая сумма установленных расходов должностного лица и его семьи на приобретение движимого и недвижимого имущества составляет почти 20 млн грн при отсутствии законных источников доходов для таких приобретений.

В настоящее время материалы о должностном лице МВД направлены в Офис Генерального прокурора для дальнейшего внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

"АРМА ожидает дальнейший арест этих активов и передачу их в управление. Далее — реализация указанных активов за границей соответственно по разработанному порядку реализации арестованных активов за рубежом", — подытожила Дума.

Напомним, ранее Дума заявила, что коррупционные активы представителей медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) должны быть переданы в управление Агентству по розыску и менеджменту активов, чтобы усилить экономику и обороноспособность государства.