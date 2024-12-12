У посадовця МВС знайшли елітну нерухомість у курортних містах Грузії

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало п'ять елітних апартаментів у курортних містах Батумі та Бакуріані у Грузії посадовця МВС. Сумарна вартість цих об’єктів нерухомості перевищує 7,19 млн грн.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, на запит НАЗК, відомство провело розшук активів начальника територіального сервісного центру РСЦ ГСЦ МВС України після резонансного розслідування Bihus.Info.

Як повідомила Дума, завдяки налагодженій співпраці з правоохоронними органами Грузії, АРМА отримало інформацію, що посадовець під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у березні 2022 року придбав п'ять елітних апартаментів у курортних містах Батумі та Бакуріані.

Загальна площа об'єктів нерухомості становить від 37 до 87 кв. м, а їх вартість — від 30 до 82 тисяч доларів США. Сумарна вартість цих об’єктів нерухомості перевищує 7,19 млн грн.

"За інформацією, встановленою НАЗК, посадовець у період з 2021 по 2023 роки реалізував схему з перепродажу автомобілів через підставних осіб. Транспортні засоби купувалися за заниженими цінами та реалізовувалися за значно вищими, що дозволяло отримувати суттєвий фінансовий зиск", - зауважила Дума.

Вона додала, що загальна сума встановлених витрат посадовця та його родини на придбання рухомого та нерухомого майна сягає майже 20 млн грн при відсутності законних джерел доходів для таких придбань.

Наразі матеріали щодо посадовця МВС направлено до Офісу Генерального прокурора для подальшого внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

"АРМА очікує на подальший арешт цих активів та передачу їх в управління. Далі — реалізація вказаних активів за кордоном відповідно по розробленого порядку реалізації арештованих активів за кордоном", - підсумувала Дума.

Нагадаємо, раніше Дума заявила, що корупційні активи представників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) мають бути передані в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів, аби посилити економіку та обороноздатність держави.