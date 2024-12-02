Приватну дачу Медведчука під Києвом оцінили у 757 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало офіційний звіт оцінки щодо спортивної бази колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Спортбазу, перероблену під приватну дачу, було оцінено у 757,33 млн грн.

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Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що арештований за рішенням суду актив знаходиться у місті Українка Обухівського району Київської області, посеред хвойного лісу, прямо на березі річки Стугна.

Також на території обʼєкту знаходиться майданчик для гвинтокрила, спеціальне місце для паркування яхти, басейн та гостьовий будинок.

Повідомляється, що після обробки та зведення усієї інформації, підготовки тендерної документації, АРМА оголосить конкурс на відбір управителя для цієї спортивної бази. Усі охочі зможуть взяти участь та позмагатися за можливість управляти активом держзрадника, приносячи значні надходження держбюджету.

Нещодавно АРМА продало на аукціоні 80 картин колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Раніше АРМА оголосило конкурс на пошук оцінювача та управителя для 53,1 га земельних ділянок у Києві, пов'язаних із колишніми депутатами Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком.

Також АРМА оголосила конкурси на управителя та оцінювача дачі в Карпатах Медведчука.