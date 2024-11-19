АРМА готує до продажу ювелірні вироби та антикваріат, що належали Медведчуку

Агентство з управління та розшуку активів (АРМА) оголосило конкурс на реалізатора ювелірних виробів та антикваріату, які належали екснардепу Віктору Медведчуку.

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Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, серед виставленого майна на реалізацію більша частина - вироби таких іменитих ювелірних будинків як Faberge та Cartier.

Також на продаж буде виставлене майно, вилучене під час обшуків у "Ведмежій діброві":

коштовні прикраси від світових ювелірних брендів;

ікони та інші культові предмети;

годинники, які символічно відліковуватимуть час до перемоги;

монети, що представляють історичну цінність;

статуетки та інші антикварні вироби.

Ювелірні вироби та антикваріат, що належали Медведчуку. Фото: АРМА Ювелірні вироби та антикваріат, що належали Медведчуку. Фото: АРМА Ювелірні вироби та антикваріат, що належали Медведчуку. Фото: АРМА Ювелірні вироби та антикваріат, що належали Медведчуку. Фото: АРМА Ювелірні вироби та антикваріат, що належали Медведчуку. Фото: АРМА Ювелірні вироби та антикваріат, що належали Медведчуку. Фото: АРМА Ювелірні вироби та антикваріат, що належали Медведчуку. Фото: АРМА Ювелірні вироби та антикваріат, що належали Медведчуку. Фото: АРМА Ювелірні вироби та антикваріат, що належали Медведчуку. Фото: АРМА

"Звичайно ж не обійшлося без радянських червоних зірок і гербу держави-агресора. Впевнена, що нові власники придумають, що з цим зробити", - зазначила Дума.

Після обрання організатор торгів проведе незалежну оцінку активу. Потім все це майно буде виставлено на аукціон на Prozorro.Продажі.

Кінцевий строк подачі документів для участі у конкурсі - 5 грудня 2024 року 16:00.

АРМА повідомить про початок реалізації вказаних активів додатково.

Кошти з продажу підуть прямо на економіку та обороноздатність України.

Аукціони з продажу арештованого майна Медведчука

На початку вересня відбувся перший аукціон з продажу годинників Медведчука. Тоді продали 8 із 20 екземплярів на майже 3,6 мільйона гривень.

На другому аукціоні, який відбувся 25 вересня, продали ще 11 годинників Медведчука на суму майже 3,3 мільйона гривень.

14 жовтня АРМА продало на аукціоні останній арештований годинник з колекції Медведчука. Торги проходили за схемою гібридного голландського аукціону, тобто на пониження ціни. Стартова ціна лоту складала 461 231,50 грн, перемогла ставка у 285 тис. грн.

Загалом всі 20 годинників Медведчука було оцінено в 10,6 мільйона гривень.

Також на аукціонах були продані автомобіль марки Maybach, квадроцикли та баггі.

Додамо, що 13 листопада на майданчику Prozorro.Продажі відбувся перший аукціон з реалізації картин з колекції Медведчука. Було продано 16 полотен на загальну суму майже 317 тисяч гривень, які підуть на економіку та військові облігації, і відповідно, на підтримку обороноздатності України.