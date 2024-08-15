АРМА продало автотранспорт Медведчука на майже 3 млн грн: куди спрямовано кошти

Національне агентство з управління активами (АРМА) продовжує реалізацію майна, конфіскованого у Віктора Медведчука. Сьогодні з аукціону було продано автомобіль Maybach 2003 року випуску за 1 829 009 грн, а також квадроцикл BOMBARDIER 2004 року за 160 000 грн.

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

За її словами, загальна сума від реалізації цього автотранспорту склала майже 2 млн грн. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю військових облігацій, що безпосередньо підтримає Збройні Сили України.

Раніше АРМА вже реалізувала баггі та ще один квадроцикл Медведчука, виручивши за них майже 1 млн грн. Таким чином, загальна сума від продажу автотранспорту державного зрадника досягла 3 млн грн.

Крім того, АРМА завершило незалежну оцінку 20 колекційних наручних годинників Медведчука, які оцінили в 10,6 млн грн. Ці годинники незабаром будуть продані на онлайн-аукціоні. Також очікується оцінка 136 картин, що належали Медведчуку.

Дума наголосила, що отримані кошти на підтримку української армії.

З молотка підуть й інші активи Медведчука

19 квітня АРМА оголосила про початок реалізації картин Медведчука. Тоді ж, за ініціативи Нацагентства, для збереження культурної спадщини України, до огляду картин було ініційовано залучення експертів для проведення мистецтвознавчої експертизи.

Майже половина полотен, які належали Віктору Медведчуку, мають історичну і культурну цінність. Решта картин не мають такої цінності і буде продана.

У березні агентство розпочало процес продажу арештованої 92-метрово яхти Медведчука Royal Romance. Це перший у практиці АРМА та загалом в історії України випадок реалізації заарештованого активу за кордоном. Арешт відбувся у Хорватії: окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance.

Також буде призначено нового управителя спортивної бази під Києвом, яка раніше належала Медведчуку.

В середині травня яхта Royal Romance перейшла під прапор України та набула статус українського судна, однак у липні окружний суд Спліта скасував арешт яхти Royal Romance, що ставить під загрозу можливість її реалізації і призводить до ризику втрати активу.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Кабмін вніс зміни до постанов №719 та №558, таким чином дозволивши АРМА продавати арештоване за кордоном майно підсанкційних осіб, до якого належить і яхта Медведчука.

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