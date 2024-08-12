Годинники Медведчука за 10,6 млн грн і автомобіль Maybach на аукціоні: АРМА оголошує нові етапи реалізації активів

АРМА продовжує реалізацію активів Віктора Медведчука, отримавши нову незалежну оцінку. Колекція з 20 годинників, що раніше належали колишньому народному депутату, була оцінена в понад 10,6 мільйонів гривень. Про це повідомляє голова АРМА Олена Дума.

Серед найбільш дорогих годинників – “Breguet 4416K” за 1 859 013 грн та “Patek Philippe” за 1 271 503 грн. Оцінка відповідала ринковій вартості вживаних виробів.

Цікаво, що годинник "Москва Кремль" був оцінений у найменшу суму – 17,4 тисячі гривень.

"Тож, той, хто придбає цей "шедевр", матиме чудову можливість зупинити його, або змусити москву та кремль жити за київським часом", - зазначила Дума.

Водночас, автомобіль Maybach, який також належав Віктору Медведчуку, вже виставлено на продаж через платформу Прозорро.Продажі. Подання документів для участі в аукціоні триватиме до 14 серпня.

Зазначається, що автомобіль, випущений у 2003 році, знаходився в користуванні Медведчука в період, коли він очолював адміністрацію попереднього президента України.

"Чудова можливість сісти за кермо авто, яке стало свідком зростання політичного впливу медведчука, і його максимального падіння. Не пропустіть можливості позмагатися за придбання цих арештованих активів", - додала Дума.

З молотка підуть й інші активи Медведчука

19 квітня АРМА оголосила про початок реалізації картин Медведчука. Тоді ж, за ініціативи Нацагентства, для збереження культурної спадщини України, до огляду картин було ініційовано залучення експертів для проведення мистецтвознавчої експертизи.

Майже половина полотен, які належали Віктору Медведчуку, мають історичну і культурну цінність. Решта картин не мають такої цінності і буде продана.

У березні агентство розпочало процес продажу арештованої яхти Медведчука Royal Romance. Це перший у практиці АРМА та загалом в історії України випадок реалізації заарештованого активу за кордоном. Арешт відбувся у Хорватії: окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance.

В середині травня яхта Royal Romance перейшла під прапор України та набула статус українського судна, однак у липні окружний суд Спліта скасував арешт яхти Royal Romance, що ставить під загрозу можливість її реалізації і призводить до ризику втрати активу.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Кабмін вніс зміни до постанов №719 та №558, таким чином дозволивши АРМА продавати арештоване за кордоном майно підсанкційних осіб, до якого належить і яхта Медведчука.

Зазначимо також, що в 2023 році 17 автомобілів, арештованих у родичів ексдепутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України.