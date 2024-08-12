Часы Медведчука за 10,6 млн грн и автомобиль Maybach на аукционе: АРМА объявляет новые этапы реализации активов

Арма продолжает реализацию активов Виктора Медведчука, получив новую независимую оценку. Коллекция из 20 часов, ранее принадлежавших бывшему народному депутату, была оценена более чем в 10,6 миллиона гривен. Об этом сообщает глава АРМА Елена Дума.

Среди самых дорогих часов – Breguet 4416K за 1 859 013 грн и “Patek Philippe” за 1 271 503 грн. Оценка соответствовала рыночной стоимости подержанных изделий.

Интересно, что часы "Москва Кремль" были оценены в наименьшую сумму — 17,4 тысяч гривен.

"Поэтому тот, кто приобретет этот "шедевр", будет иметь прекрасную возможность остановить его, или заставить москву и кремль жить по киевскому времени", — отметила Дума.

В то же время, автомобиль Maybach, также принадлежавший Виктору Медведчуку, уже выставлен на продажу через платформу Прозорро.Продажи. Представление документов для участия в аукционе продлится до 14 августа.

Автомобиль, выпущенный в 2003 году, находился в пользовании Медведчука в период, когда он возглавлял администрацию предыдущего президента Украины.

"Отличная возможность сесть за руль авто, который стал свидетелем роста политического влияния медведчука, и его максимального падения. Не упустите возможности посоревноваться за приобретение этих арестованных активов", — добавила Дума.

С молотка уйдут и другие активы Медведчука

19 апреля АРМА объявила о начале реализации картин Медведчука. Тогда же, по инициативе Нацагентства, для сохранения культурного наследия Украины, в обзор картин было инициировано привлечение экспертов для проведения искусствоведческой экспертизы.

Почти половина полотен, принадлежавших Виктору Медведчуку, имеют историческую и культурную ценность. Остальные картины не имеют такой ценности и будут проданы.

В марте агентство начало процесс продажи арестованной яхты Медведчука Royal Romance. Это первый в практике АРМА и в целом в истории Украины случай реализации арестованного актива за рубежом. Арест прошел в Хорватии: окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине яхту Royal Romance.

В середине мая яхта Royal Romance перешла под флаг Украины и приобрела статус украинского судна, однако в июле Окружной суд Сплита отменил арест яхты Royal Romance, что ставит под угрозу возможность ее реализации и приводит к риску потери актива.

Напомним, в ноябре 2023 года Кабмин внес изменения в постановления №719 и №558, таким образом разрешив АРМА продавать арестованное за рубежом имущество подсанкционных лиц, к которому относится и яхта Медведчука.

Отметим, что в 2023 году 17 автомобилей, арестованных у родственников эксдепутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, передали на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины.